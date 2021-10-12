Паралич, невозможность восстановления и смерть: чем опасен полиомиелит и как от него защититься

Паралич, невозможность восстановления и смерть: чем опасен полиомиелит и как от него защититься

Полиомиелит — это острое инфекционное заболевание, которое особенно опасно для невакцинированных детей до 5 лет.

В Украине зафиксировали несколько случаев полиомиелита. Болезнь обнаружили в одном из поселков Ровенской области. Сначала болезнь диагностировали у 1,5-годовалого ребенка, потом — еще у шести человек. После чего в регион отправили эпидемиологов, которые занимаются изучением обстоятельств попадания в нашу страну инфекции.

ТСН.ua узнал, чем опасен полиомиелит и как от него уберечься.

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Полиомиелит в Украине

Случай в Ровенской области произошел впервые за год. Эксперты считают, что в регион болезнь завезли из-за границы. Вспышка полиомиелита с ноября 2020-го наблюдается в Таджикистане. Циркулирует дикий вирус также в Афганистане и Пакистане.

Малыша из Ровенской области привезли в больницу уже тогда, когда он находился в тяжелом состоянии. Ребенок не был привит от недуга за религиозных убеждений его родителей.

"У ребенка произошел паралич, он не ходит. Полиовирус впоследствии обнаружили еще у шести старших детей этой семьи. Они чувствуют себя здоровыми, однако являются носителями заболевания. Все они привитыми ни были. Поэтому теперь все вакцинированные ученики, которые вместе с ними ходят в школы, переведены на дистанционное обучение. Тех детей, которые не будут вакцинированы, мы вынуждены будем перевести на альтернативную форму обучения", — сообщил председатель Ровенской обладминистрации Виталий Коваль.

Что такое полиомиелит

В Министерстве здравоохранения Украины объяснили, что полиомиелит — острое инфекционное заболевание. Однако защита от него есть — вакцинация.

"Полиовирус распространяется от человека к человеку через фекалии и слюну, чаще всего — через грязные руки, инфицированную пищу и воду. Заболеть полиомиелитом может каждый невакцинированный ребенок и взрослый. Но наиболее восприимчивы к вирусу полиомиелита дети в возрасте до пяти лет. Поэтому первую прививку дети получают в первые месяцы жизни", — пояснили в Минздраве.

В 70% случаев болезнь сначала протекает бессимптомно, что негативно сказывается на состоянии человека — такое протекание болезни уменьшает шансы больного на выздоровление.

Однако впоследствии могут проявиться озноб, головная боль, боль в животе и горле, тошнота и рвота. Такая форма наблюдается у 25% пациентов.

"Стоит отметить, что даже нетипичный полиомиелит (без поражения ЦНР) способен сильно навредить больному. Все они несут существенную угрозу для непривитого человека и вызывают необратимые процессы, которые могут привести к смерти пациента", — добавили в Минздраве.

Последствия болезни

Полиомиелит нередко сказывается на центральной нервной системе человека. Через несколько часов он может привести к параличу различных частей тела, в том числе — дыхательных. А после выздоровления парализованы участки не восстанавливаются.

У людей, которые подхватили болезнь, наблюдается сильная боль в пораженных мышцах. Могут появиться проблемы с движением до полного паралича.

"Двигательные расстройства — сильная боль в пораженных мышцах вплоть до полного паралича, который может развиться за несколько часов. Паралич может поразить ноги, руки, плечи, грудь, живот, лицо. Поражение дыхательных мышц часто приводит к смерти. После выздоровления функция пораженных болезнью нервов и мышц не восстанавливается", — подчеркнули в Минздраве.

Вакцинация от болезни

Единственный действенный способ защиты от полиомиелита — вакцинация. Обеспечить себя иммунитетом от болезни до конца жизни можно шестью дозами препаратов.

1 прививка — 2-й месяц жизни ребенка (инактивированная полиомиелитная вакцина (ИПВ))

2 прививка — 4-й месяц (инактивированная полиомиелитная вакцина (ИПВ))

3 прививка — 6-й месяц (оральная полиомиелитная вакцина (ОПВ))

4 прививка — 18-й месяц (оральная полиомиелитная вакцина (ОПВ))

5 прививка — 6 лет (оральная полиомиелитная вакцина (ОПВ))

6 прививка — 14 лет (оральная полиомиелитная вакцина (ОПВ)).

"По состоянию на 1 октября 2018 года в Украине было почти 700 тысяч доз вакцины для профилактики полиомиелита ИМОВАКС полио и больше 1 млн доз двухвалентной вакцины для профилактики полиомиелита типов 1 и 3 (оральная). Все вакцины по календарю являются абсолютно бесплатными для детей. Даже если ребенок пропустил прививки по календарю, он может наверстать ее", — подчеркнули в центре общественного здоровья Украины.

Новости Украины: в Ровенской области массово начали вакцинировать от полиомиелита детей до 5 лет

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