"Параноидальный бред": Данилов резко отреагировал на выход РФ из "зернового соглашения"

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины считает, что у представителей РФ началось "какое-то осеннее обострение".

Версия о запуске беспилотников, якобы атаковавших корабли Черноморского флота 29 октября с борта гражданского судна в районе Одессы, является параноидальным бредом.

Об этом сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире телемарафона.

"Параноидальный бред. Наверное, какое-то осеннее обострение у представителей РФ. Это просто невозможно. Корабли, выходящие с зерном, не имеют никакого отношения к происходящим в нашей стране процессам (война — ред.). То, что они придумывают — параноидальные вещи", — сказал Данилов.

Он добавил, что у кафиров сейчас очень сложная ситуация, поэтому они пытаются придумать разные поводы для выхода из "зернового соглашения".

"У них каждый день какая-то новая "новелла", чтобы обратить внимание мира, чтобы с ними начали считаться. Но можно ли считаться с террористами? Я не знаю", — отметил Данилов.

Срыв зерновой сделки: реакция мира

Президент Соединенных Штатов Джо Байден осудил заявление России о выходе из зерновой сделки как "абсолютно возмутительное", и что такой шаг РФ усилит голод в мире, и что у россиян нет "никаких причин делать это". По словам Байдена, такой шаг России усугубит голод в мире.

ООН отреагировала на заявление России призывом не останавливать зерновой транзит, другой подписант Турция – пока не отреагировала на шаг России.

Страны Запада должны защитить экспорт продовольствия из украинских портов, чтобы обойти шантаж России. Так считает министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис.

В МИД и Офисе президента Украины назвали действия Москвы "продовольственным шантажом", подчеркнув, что Россия выходит из соглашения под фальшивым предлогом.

Читайте также: