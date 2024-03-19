Паразиты: Безуглая показала, кто и как рассматривает законопроект о мобилизации, и возмутила Сеть (фото)

Пользователи с реакцией не заставили себя ждать.
Народная депутатка Марьяна Безуглая показала, как рассматривают законопроект о мобилизации и опубликовала фото с заседания, тем самым возмутив Сеть.
Соответствующее сообщение она сделала на своей странице в Facebook.
“"Рассмотрение" законопроекта о мобилизации: Тищенко и Вениславский”, — подписала фотографию нардепка.
Пользователи Сети с реакцией не заставили себя ждать:
Напомним, народная депутатка Марьяна Безуглая устала от безрезультатной работы Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки над законопроектом о мобилизации, и предложила его перезапускать.
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