Парень из пары влюбленных из Харькова, скоровавших себя цепью, продает ее за 3 млн долларов

Парень из пары влюбленных из Харькова, скоровавших себя цепью, продает ее за 3 млн долларов

Вырученные деньги он планирует пустить на благотворительность.

В Харькове продают цепь, которую 4 месяца носила пара влюбленных Александр и Виктория, и которые попали в Книгу рекордов Украины. За лот просят 3 млн. гривен.

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О продаже цепи в своем инстаграмме сообщил участник пары Александр.

"Сегодня та самая цепь, которой влюбленные сковали друг друга, превратилась в

коллекцию NFT артов. Деньги, полученные от продажи коллекции, будут потрачены на строительство и содержание детского дома в Киеве. В нем содержатся 300 человек. Это будет уникальный проект, где для детей будут созданы все условия и поддержка в развитии направлений, отвечающих современным тенденциям: блогингу, digital-профессиям, IT и бизнесу в метавселенной", — рассказал Александр.

Напомним, что в прошлом году в День святого Валентина в Харькове пара влюбленных сковала себя цепью. С ним юноша и женщина прожили 4 месяца. Закончилась история далеко не хэппи эндом- пара рассорилась и разбежалась. Цепь они снимали уже разорвав отношения.

В то же время представитель Нацреестра рекордов все же заявил, что паре удалось установить рекорд, ведь сначала влюбленные планировали разорвать цепи за три месяца, но затем решились продолжить эксперимент и продержались более четырех месяцев прикованными. Всю свою жизнь пара транслировала в социальных сетях.

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