"Парень он вроде неплохой, но понтовый": что рассказали соседи о 16-летнем водителе Infiniti

"Парень он вроде неплохой, но понтовый": что рассказали соседи о 16-летнем водителе Infiniti

Соседи утверждают, что мальчик цветы постоянно поливал на улице.

Журналисты пообщались с соседями семьи - и собрали отзывы о парне, который был за рулем Infiniti во время смертельной аварии в Харькове.

Об этом сообщает Newsroom.

После событий жильцы подъезда, где парень живет вместе с мамой, як утверждает местное СМИ, не слишком охотно общаются с журналистами. По их словам, подросток не отличался каким-либо неадекватным поведением и заботился о зеленых насаждениях во дворе.

"Обычный парень, лет 16 ему. Ничего за ним не замечали. Цветы постоянно поливал на улице", - рассказали корреспонденту.

"Парень он вроде неплохой, но понтовый. Еще он здесь постоянно занимается деревьями, что-то полить, посадить во дворе. Я когда-то сделал столик и лавочки, он сразу подошел - зачем ты дерево спилил?" - сообщил харьковчанин.

Напомним, что столкновение произошло на перекрестке проспекта Гагарина и улицы Одесской. На записях с камер видеонаблюдения видно, что водитель Infiniti пролетел на красный свет, после чего врезался в Chevrolet. Водитель второй машины погиб на месте. Находившийся за рулем "японца" парень и его пассажиры попали в больницу.

Сегодня, 27 октября, 16-летнему Николаю Х. объявили подозрение. Ему грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.

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