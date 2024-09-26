Парень приехал в Ужгород и поджигал автомобили военных: ему грозит суровое наказание (фото)

Полиция сообщила, что россияне так и не заплатили подозреваемому.

В Ужгороде задержан 21-летний житель Винницы, который приехал в город, чтобы поджигать автомобили военных. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Об этом сообщили в Нацполиции.

По данным правоохранителей, 21-летний винничанин дважды поджигал автомобили военных и транспорт Красного Креста. Его задержали полицейские и сотрудники СБУ 24 сентября, когда злоумышленник поджег военный УАЗ.

УАЗ, поджегший житель Винницы

Следствие установило, что подозреваемый 16 сентября поджег два автомобиля Nissan X-Trail, один из которых принадлежал военному, другой — Красному Кресту.

Парень поджег авто военного и Красного Креста / Фото: Национальная полиция Украины

В полиции объяснили, что подозреваемый тщательно готовился к преступлениям. В преддверии последнего поджега камеры наблюдения зафиксировали, как парень на автозаправке покупал горючее. Доказательства уже изъяты.

"В ходе следствия полицейские установили, что месяц назад представители российских спецслужб связались со злоумышленником через соцсети. Они предложили заработок от 1000 до 1600 долларов за поджоги автомобилей военных. По классической схеме, в качестве подтверждения, исполнитель должен был отправить видеоподтверждение, однако ни разу оплаты так и не получил", — говорится в сообщении полиции.

В Ужгороде парень курил авто военных / Фото: Национальная полиция Украины

21-летнему парню инкриминируют ч. 1 ст. 114-1 и ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины, то есть препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и умышленное повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога. За это ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в Полтавской области двух девушек 15 и 16 лет разоблачили в поджоге военных автомобилей.

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