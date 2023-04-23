Парень спустил на ставки почти 1 млн грн, украденный у отца погибшего военного

Мужчина не подозревал, что с его карточки исчезают деньги.

В Днепропетровской области 16-летний житель села Новопавловка украл у соседа более миллиона гривен помощи от государства за гибель сына-военного. Большую часть суммы он потратил на ставки в азартных играх.

Об этом сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре.

С июня по июль прошлого года парень, получив доступ к банковскому счету соседа, неоднократно переводил его деньги на свой счет, о чем тот даже не подозревал.

В общей сложности парень украл почти 1,3 млн грн. Большинство денег – почти 900 тысяч – он спустил на ставки в азартных играх.

Его признали виновным по факту кражи (ч. 5 ст. 185 УК Украины). Он был приговорен к 7 годам лишения свободы.

Днепровский апелляционный суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу стороны защиты, а приговор первой инстанции по-прежнему.

Напомним, в Одессе мужчина ограбил детсад во время тревоги, пока дети с воспитателями скрывались в укрытии.

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