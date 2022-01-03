Парень в Ровненской области показал полицейским "оружие", из которого он салютовал на Новый год

Парень в Ровненской области показал полицейским "оружие", из которого он салютовал на Новый год

Стрельба оказалась видеомонтажем, а автомат Калашникова – деревянным макетом.

Опубликованное в соцсетях в первый день нового 2022 года видео, на котором молодой человек в селе Берестовка Ровненской области якобы салютует с АК-47, стало поводом для полицейского расследования.

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции, правоохранители установили личность "стрелка" и вызвали его для объяснений.

Полицейские обратили внимание на этот случай после того, как в сообществе Varash Blog на Facebook появились кадры со стрельбой из автомата посреди села. Как выяснилось, это видео опубликовал в своем аккаунте в Instagram 20-летний житель села Берестовка.

Во время разговора со стражами порядка он пояснил, что видео было смонтировано с наложением звука выстрелов, а сам автомат — вырезанный из дерева. Свое "оружие" он показал полицейским и показал процесс создания видео, в котором ему помогал товарищ.

Правоохранители провели с видеолюбителями профилактическую беседу.

Напомним, в Бразилии утром на Рождество 25 декабря в результате стрельбы в городе Форталеза погибли пять человек, а еще шестеро пострадали.

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