Парень жестоко убил мать, а затем на высокой скорости устроил смертельное ДТП (фото, видео)

Место ДТП / © Главное управление Национальной полиции во Львовской области

Реклама

Во Львовской области правоохранители задержали 24-летнего жителя Львова, который стал участником ДТП со смертельным исходом в Пустомитах. После аварии мужчина сообщил полицейским, что убил собственную мать.

Об этом сообщило Главное управление Национальной полиции во Львовской области.

По данным полиции, инцидент произошел утром 24 июня около 07:10 на улице Глинской в Пустомытах. Патрульные заметили автомобиль Audi Q5 без переднего номерного знака и попытались его остановить. Однако водитель проигнорировал требование правоохранителей, начал убегать на большой скорости в направлении выезда из Львова и во время побега столкнулся со служебным автомобилем.

Реклама

Впоследствии водитель Audi не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с автомобилем Volkswagen. От сильного удара Volkswagen отбросило на двор частного дома, где автомобиль перевернулся. Водитель Volkswagen, житель Львовской области, получил смертельные травмы и погиб на месте аварии.

Место ДТП / © Главное управление Национальной полиции во Львовской области

После задержания 24-летний водитель Audi заявил, что убил свою мать. В квартире по месту жительства мужчины была обнаружена женщина с ножевыми ранениями.

«Информация о смерти женщины подтвердилась: женщина была обнаружена в квартире по месту жительства с ножевыми ранениями. Подозреваемый задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса и направлен на медицинское освидетельствование», — говорится в сообщении.

Задержанный мужчина / © Главное управление Национальной полиции во Львовской области

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, сотрудники Следственного управления полиции Львовской области и другие профильные службы.

Реклама

В настоящее время возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть человека) Уголовного кодекса Украины.

Следует отметить, что в соответствии со статьей 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока её вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Напомним, в Киеве задержали мужчин, подозреваемых в жестоком убийстве 58-летнего мужчины. Подозреваемые, вероятно, замучили жертву.

Новости партнеров