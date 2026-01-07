Реклама

Официально коалиция желающих оформилась в марте 2025 года, когда администрация Трампа дала ясно понять, что дальнейшая помощь Украине и постконфликтное урегулирование — это дело рук Европы. США же принялись договариваться с Россией об условиях приостановки войны. С ноября 2025 года администрация Трампа активно продвигает «мирный» план, начальная версия которого напоминала скорее российские «хотелки» о капитуляции Украины.

За это время Киеву совместно с европейцами удалось существенно улучшить формулировки этого документа, сократив его от 28 до 20 пунктов. Владимир Зеленский отмечал, что мирный план готов на 90%, а гарантии безопасности от США, которые в идеале должны быть ратифицированы Конгрессом, обеспечены на 100%. Свои гарантии безопасности — оружие и войска — должны предоставить и европейские страны. Но встреча коалиции желающих в Париже 6 января оставила на этот счет больше вопросов, чем ответов, если не сказать разочарований.

По итогам страны-участницы коалиции желающих и Украина подписали общую Парижскую декларацию о «надежных гарантиях безопасности для крепкого и продолжительного мира в Украине». Переговоры американской и украинской делегаций в Париже о территориях и ЗАЭС продолжились и в среду, 7 января. Но нет ответа на главный вопрос: согласится ли Россия на достигнутые договоренности?

Подробно о результатах встреч в Париже читайте в материале ТСН.ua.

Гарантии (не)безопасности: США не подписали декларацию

Встреча коалиции желающих во вторник, 6 января, в Париже, которая собрала лидеров 27 из 35 стран-участниц, была анонсирована заранее и должна была стать логичным продолжением визита украинской делегации во главе с Владимиром Зеленским в конце прошлого года в резиденцию Дональда Трампа договоренностей. Однако даже не военная операция США в Венесуэле и угрозы администрации Трампа «получить» Гренландию затмили парижскую встречу, в которой впервые приняли участие и американские представители.

На итоговой пресс-конференции премьер Британии Кир Стармер заявил, что мы ближе к миру, чем когда-либо, но самые тяжелые шаги еще впереди. Джаред Кушнер — зять Трампа и недавно один из главных участников американской делегации по поискам путей прекращения войны — подчеркнул, что достигнут значительный прогресс, но это не означает автоматического завершения войны. Кушнер также заверил, что Украина и США решили большинство вопросов по гарантиям безопасности.

По информации Reuters, во вторник, 6 января, в Париже США впервые поддержали коалицию решительных, пообещав предоставить гарантии безопасности — обязательство поддержать Украину в случае повторного нападения России. Однако позже издание Politico сообщило, что соответствующую Парижскую декларацию США подписать отказались. Хотя, судя по опубликованному Офисом президента Украины соответствующему тексту, там нет даже намека на то, что США могут предоставить Украине что-то отдаленно сродни обязательствам Америки по статье 5 НАТО о коллективной обороне.

В Парижской декларации подчеркивается участие в предложенном США механизме мониторинга и верификации прекращения огня — Специальной комиссии с вкладами от стран-участниц коалиции желающих, созданной для рассмотрения любых нарушений, определения ответственности и установления мер по исправлению ситуации. В то же время, ни в этом документе, ни в заявлениях лидеров не прозвучало главное: как заставить Россию согласиться на прекращение огня? Из заявлений Путина и его окружения мы видим, что Москва на это не пойдет.

К тому же, печально известный опыт Минских договоренностей и СММ ОБСЕ доказывает, что без присутствия численной (учитывая сегодняшнюю протяженность фронта) мониторинговой миссии на линии столкновения, желательно вооруженной, с четким мандатом и долгосрочным бюджетом, никакие дроновые или спутниковые системы. Трампа вместе с наземными сенсорами) не сработают. Тем более, что дроны, сенсоры и спутники, в отличие от СММ ОБСЕ, не будут нигде и никем юридически закреплены как полноценная миссия, а значит, никаких гарантий или ответственности не будет.

Коалиция (не)желающих: Россия до сих пор имеет право вето

Во второй раз «вклад» США в Парижскую декларацию упоминается в пункте 3 о «Многонациональных силах для Украины» с целью поддержки восстановления ВСУ, обеспечения сдерживания России и установления безопасности на земле, в воздухе и на море. Еще в начале сентября 2025 года Эммануэль Макрон заявлял, что в рамках коалиции желающих 26 стран готовы предоставить свои войска и другие средства для обеспечения безопасности. А США, судя по парижской декларации, должны это поддержать.

Однако деталей об американской поддержке ни в Парижской декларации, ни в заявлениях лидеров не прозвучало. Ранее обсуждалась возможность американской воздушной поддержки и гарантий непрерывного обмена разведданными с европейскими силами, которые могут быть развернуты в Украине после установления режима прекращения огня. Уже не говоря о гарантиях защиты от США в случае, если дойдет до прямого военного столкновения с Россией. Однако, как видим, и это сейчас исчезло из повестки дня.

В Париже Стармер, Макрон и Зеленский подписали отдельную декларацию о намерениях развернуть в Украине британские и французские войска. Документ предусматривает создание военных хабов по всей Украине для обеспечения развертывания и строительства защищенных объектов для хранения оружия и военного оборудования для поддержки оборонных нужд Киева. Макрон подчеркнул, что несколько тысяч военных французской армии будут развернуты в Украине. Но только после прекращения огня и вдали от линии фронта. Стармер, не называя точного количества британских солдат, добавил, что этот вопрос еще предстоит утвердить парламенту.

Франция и Британия — это сегодня единственные страны, которые публично заявляют о намерении направить свои войска в Украину после установления режима прекращения огня. Премьер Италии Джорджа Мэлони повторила, что итальянских войск в Украине не будет. В среду 7 января премьер Испании Педро Санчес впервые допустил возможность участия военных его страны в миротворческой миссии. Аналогичное предположение сделал и премьер Канады Марк Карни. В то же время канцлер Германии Фридрих Мерц предлагает участие ФРГ по мониторингу соблюдения режима прекращения огня из соседней страны НАТО.

«Федеральное правительство и парламент примут решение о характере и масштабах вклада Германии после того, как будут уточнены условия перемирия. Мы принципиально ничего не исключаем», — отметил Мерц.

Однако, что уж говорить о Германии, когда даже Польша не готова к отправке своих военных, пусть даже в достаточно ограниченном количестве, в Украину. По словам польского премьера Дональда Туска, Варшава примет ключевую роль в логистике помощи Киеву. Швеция, например, готова предоставить Украине истребители Gripen и средства разминирования Черного моря. Бельгия — свою авиацию и флот. Но все это возможно только после подписания мирного соглашения с Россией.

В среду, 7 января, комментируя вопрос о гарантиях безопасности для Украины в случае повторного нападения России, Владимир Зеленский заявил, что не уверен, дадут ли партнеры сильный ответ.

«Я задаю именно такой вопрос всем нашим партнерам. И я пока четкого и ясного ответа не получил. Пока у нас не будет таких гарантий безопасности юридических, поддержанных парламентами, поддержанных Конгрессом США, нельзя ответить на этот вопрос», — сказал украинский президент, добавив, что президент Трамп пока взял паузу о возможности предоставления Украине гарантий безопасности США более чем на 15 лет.

В среду, 7 января, украинская и американская делегация продлили консультации в Париже. По словам секретаря СНБО Рустема Умерова, это была третья такая встреча за последние два дня. Обсуждать должны были, как говорил президент Зеленский, «территории и ЗАЭС». Никакие подробности после окончания этих консультаций стороны не обнародовали. Однако, похоже, что в администрации Трампа до сих пор ошибочно считают, что если Украина пойдет на территориальные уступки, Путин согласится на прекращение огня. Европейцы же в рамках коалиции желающих обсуждают то, что будет после прекращения огня, однако, как этого достичь не говорят.