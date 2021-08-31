Парки, пляжи и озера: чем кроме вида привлекает ЖК Great на берегу Днепра

Жизнь у воды открывает широкие возможности отдыха в черте столицы.

В отличие от многих других крупных городов, Киев находится в очень выгодном положении. Украинская столица стоит на крупной реке, что дает ее жителям и гостям множество самых разнообразных возможностей. В том числе такую роскошь, как жизнь на берегу, у самой воды.

О том, почему это полезно для психики и физического здоровья человека, написано немало научных трудов. Но и без них вряд ли кто-то станет спорить, что один только вид воды позволяет почувствовать себя спокойнее и счастливее. Особенно актуально это стало в постковидную эпоху, когда многие из нас больше времени проводят в четырех стенах своих квартир.

Поэтому неудивительно, что рынок недвижимости Киева предлагает немало ЖК, строящихся на берегу Днепра. Один из таких – жилой комплекс комфорт-класса Great от девелоперов IB Alliance и РИЕЛ, который возводится на Днепровской набережной.

Расстояние от ЖК до берега составляет всего 90 метров. А дома нового жилого квартала специально расположены так, чтобы вид на реку и правый берег столицы открывался из максимально большого количества панорамных окон квартир.

Впрочем, близость к воде – это не только постоянное любование видами. Первая линия Днепра открывает и другие возможности, в частности, отдыха на природе. Разберемся, соседством с какими рекреационными зонами может похвастать ЖК Great.

Где погулять: парки и набережные

Преодолев те самые 90 метров до воды, а по сути перейдя одну дорогу, резиденты Great окажутся на Греческой набережной. Береговая линия протяженностью около 650 метров является отличным местом для пеших или велопрогулок. В прошлом году в этой локации была проведена витализация: обустроен променад, установлены скамейки и фонари. Активное участие в работе над территорией принимают местные активисты, которые регулярно проводят субботники.

Чуть дальше, в нескольких минутах ходьбы от жилого комплекса, активно обустраивается современный парк "Берковщина" возле одноименного залива, также известный как "Прибрежный". Территория площадью 7,5 Га активно облагораживается: здесь уже построили два футбольных поля, обустраивают прогулочные и велодорожки, устанавливают лавочки и урны, создают зеленые зоны, работают над детскими площадками и освещением. В дальнейших планах значится открытый амфитеатр и эспланада, пляж с причалом, альтанки и спортивные зоны – проект парка рассчитан на несколько лет.

В противоположном направлении, в полутора километрах от Great, расположился парк "Вербовый Гай", известный своими раскидистыми ивами. Свое название он получил в 2009 году после масштабной реконструкции набережной Березняков. Здесь немало ухоженных тенистых аллей, много развлечений для взрослых и детей, включая веревочный парк и зоны отдыха с беседками.

А для тех, кто готов совершить небольшую поездку на авто, чуть дальше открываются все возможности Русановской набережной – одного из самых любимых мест отдыха жителей левобережного Киева. Десятки кафе, ресторанов и баров, фонтаны и арт-объекты, прогулочная центральная аллея вдоль воды – здесь всегда царит особая атмосфера. Причем в прямом смысле тоже – множество зеленых зон и отсутствие промышленности позволили сохранить на Русановке нетипичный для столицы микроклимат.

Пляжный отдых и рыбалка

Замыкает перечень ближайших к ЖК Great прогулочных зон парк Тельбин. В нем особенно развита спортивная инфраструктура: несколько волейбольных площадок, зоны для футбола и баскетбола, тренажеры и беговая дорожка. Есть детские игровые зоны, много кафе, фонтан, место для прогулок с собакой. Но любят парк в первую очередь за одноименное озеро площадью около 10 гектар. На берегу расположены два пляжа с кабинками для переодевания, туалетом, вышками спасателей, питьевыми фонтанчиками и колонками для мытья ног. Можно здесь и порыбачить: улов представлен преимущественно окунем, карасем и плотвой, также водится сом, лещ, щука.

Впрочем, увлеченные рыбаки больше облюбовали другое место – озеро "Королек", до которого от жилого комплекса чуть больше километра. Вокруг водоема площадью около 3 Га создана вся необходимая инфраструктура, а само озеро регулярно зарыбливают. Впрочем, удовольствие это не бесплатное. Помимо рыбалки здесь доступны беседки с мангалами, недавно появился песчаный пляж.

Те же, кто больше всего ценит именно загар и купание, просто обязаны посетить пляж "Березняки" возле уже упомянутого парка "Вербовый гай". Он выделяется опрятностью и чистотой, а также шикарным видом на правый берег. Ботанический сад, Лавра и Родина-мать здесь особенно красивы на закате.

Все для жизни

Своя рекреационная зона будет и в самом жилом комплексе Great. На внушительной территории жилого квартала среди прочего появится арт-парк с ландшафтным дизайном, мини-стадионом и велодорожками, зонами отдыха, детскими и спортивными площадками.

Но это далеко не все: концепция "города в городе" наряду с домами предусматривает и всю остальную необходимую жителям инфраструктуру. Здесь запроектированы начальная школа с детсадом и еще один встроенный садик, торговый комплекс с супермаркетом и трехэтажный офисный комплекс, большой подземный и наземный паркинги.

Таким образом, резиденты современного ЖК на берегу Днепра при желании смогут вовсе не покидать пространство своего квартала для решения повседневных бытовых задач. Хотя верится в такое с трудом: когда в твоем распоряжении все возможности прибрежной зоны Днепра, вряд ли удастся усидеть на месте.

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