Парковалась и ударила внедорожник: в Одессе неуправляемый автомобиль едва не протаранил памятник

Автомобиль остановили кусты.

Парковка по-одесски. Водитель решила оставить авто на стоянке возле памятника Неизвестному матросу. Но, по словам очевидцев, когда сдавала назад, ударила соседний внедорожник. Тот вдруг покатился вниз по ступенькам, а потом набрал скорость и чуть не протаранил монумент.

Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 15 ноября.

Отмечается, что неуправляемый автомобиль остановили кусты, растущие вдоль Аллеи славы. Путешествие внедорожника сняли очевидцы. Также они успели снять и авто, которое, как утверждают, и спровоцировало происшествие. Водитель же, по словам свидетелей, ждать владельца внедорожника и полицию не стала и уехала с места инцидента.

Новости Одессы: неуправляемый автомобиль едва не протаранил памятник Неизвестному матросу

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