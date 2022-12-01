Парламентская ассамблея НАТО поддерживает создание трибунала для России - Жоэль Гаррио-Майлям

Россия должна понести ответственность за все свои преступления, считают в НАТО.

Мир не может оставить безнаказанными военные преступления России. Парламентская ассамблея НАТО поддерживает идею создания специального трибунала для осуждения России за военные преступления против Украины и украинцев.

Об этом заявила президент Парламентской ассамблеи НАТО Жоэль Гаррио-Майлям в своем видеообращении во время Киевского форума безопасности, сообщает "Главком".

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"Россия должна отвечать за все свои преступления. Все ее действия, включая военные преступления, преступления против человечности и вероятные акты геноцида, должны быть расследованы. Преступление агрессии со стороны России также должно быть расследовано специальным международным трибуналом. Наша ассамблея полностью поддерживает создание такого специального трибунала. Мы не можем просто так оставаться в стороне и наблюдать за таким варварством", – сказала она.

Также она добавила, что западные партнеры и дальше должны поддерживать Украину оружием и оборудованием, а также стоять рядом и помочь с восстановлением страны.

"Последние успехи ВСУ на поле боя не должны давать нам чувство самоудовлетворения. Нам нужно продолжать и наращивать оказание военной помощи, в частности разведданных, а также финансовой поддержки, продолжать обучение украинских военных и гуманитарную поддержку Украины", - сказала она.

Напомним, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Украину в попытке "втянуть НАТО в вооруженный конфликт в стране под любым предлогом". По его мнению, это подтверждает недавнее падение ракеты на территории Польши.

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