Парламент назначил новую главу Счетной палаты: кто вступил в должность

Ольга Песчанская стала председателем Счетной палаты. Ее назначил Парламент. До этого она занимала должность руководителя АМКУ.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Как отмечается, за назначение Песчанской проголосовали 252 народных депутата. Этот вопрос был в повестке дня еще 21 декабря прошлого года, однако тогда голосов не хватило.

С сентября 2019 по сентябрь 2023-го Ольга Песчанская работала в Антимонопольном комитете, в частности — три года его возглавляла. Однако в сентябре прошлого года написала заявление на увольнение, а уже в декабре ВР назначила его одним из членов Счетной палаты.

Напомним, что глава Счетной палаты Пацкан подал в отставку после подозрения НАБУ.

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