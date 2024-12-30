Парламент рассматривает законопроект о свободном выезде за границу для студентов младше 24 лет

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №12361, который предлагает предоставить возможность беспрепятственного пересечения границы для украинских граждан в возрасте до 24 лет, обучающихся за границей. Документ размещен на официальном сайте парламента.

В пояснительной записке отмечается, что цель законопроекта – сохранение связей молодежи с Украиной и устранение препятствий для получения образования за рубежом.

"Предлагается обеспечить возможность лицам, имеющим отсрочку от базовой военной службы и не подлежащих мобилизации, беспрепятственно выезжать за пределы Украины на обучение", — говорится в документе.

Законопроект предусматривает внесение изменений в ряд законов, в частности, в закон "О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины", дополнив его новой статьей, которая позволит студентам, получающим профессиональное или высшее образование за границей, пересекать границу.

Авторы законопроекта также предлагают изменить положения законов "Об образовании", "О правовом режиме военного положения" и "О воинской обязанности и военной службе". Они убеждены, что это будет способствовать сохранению демографических показателей и будет предотвращать безвозвратный выезд молодежи из Украины.

Напомним, что в 2025 году украинцы будут соблюдать новые правила для выезда за границу, в том числе два больших нововведения повлияют на каждого гражданина.