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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Парламент уходит под землю: Раду могут перевести работать в укрытие

Из-за постоянных воздушных тревог в Верховной Раде ищут варианты бесперебойной работы, в частности голосование нардепов со смартфонов в укрытии, однако помещения до сих пор не готовы, а оппозиция выступает против.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Здание Верховной Рады

Здание Верховной Рады

Из-за длительных и регулярных воздушных тревог в Киеве руководство Верховной Рады рассматривает возможность переноса заседаний парламента в укрытие. Об этом сообщают источники «Новости.LIVE» и народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.

Как выглядит новый формат голосования

По словам народных депутатов, решение о переходе под землю пока окончательно не принято, однако такой механизм активно обсуждается.

Предусматривается следующая процедура:

  • Нардепы будут находиться в укрытии ВРУ и подключаться к специальной внутренней сети Wi-Fi.

  • Голосование будет производиться с собственных телефонов после авторизации под личным логином (что будет подтверждать физическое присутствие на заседании).

  • Результаты голосования будут проверяться и утверждаться Счетной комиссией.

В Аппарате Верховной Рады официально заявили, что в настоящее время принимаются все необходимые меры для обеспечения бесперебойной работы парламента в условиях постоянных угроз.

Проблемы с реализацией и позиция оппозиции

Несмотря на обсуждение, идея столкнулась с рядом затруднений:

  • Неготовность помещений: хранилище парламента не способно одновременно вместить всех 400+ народных избранников, поэтому под рабочие зоны пытаются обустроить отдельные комнаты и коридоры, которые еще не готовы.

  • Сопротивление оппозиции: часть оппозиционных фракций выступает против такого формата работы.

Народный депутат Ярослав Железняк выразил сомнение в целесообразности сложной системы со смартфонами, напомнив опыт весны 2022 года. По его мнению, более эффективно принимать согласованные пакеты законов в сессионном зале без длительных обсуждений, а дискуссионные вопросы рассматривать в перерывах между тревогами.

Ранее мы уже писали о том, что Верховная Рада может переехать в более безопасное место.

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