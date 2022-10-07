Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Парламент утвердил проект государственного бюджета на 2023 год в первом чтении

Дата публикации
Просмотры
1574
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Парламент утвердил проект государственного бюджета на 2023 год в первом чтении

Фото: Ярослав Железняк

Как за бюджет проголосовали депутаты.

Парламент утвердило проект госбюджета-2023 в первом чтении.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

По информации Железняка, "за" проект бюджета в 2023 проголосовал 251 народный депутат.

По фракциям отданы голоса следующим образом:

  • "Слуга народа" - 194
  • "Европейская солидарность" - 0
  • "Батьківщина" - 0
  • "Платформа за життя та мир" - 17
  • "За майбутнє" - 1
  • "Голос" - 7
  • "Довіра" - 17
  • "Відновлення України" - 11
  • Внефракционные - 4

"Часа два рассматривали правки. В результате ничего не изменилось. Осталось лишь две "балансовые правки" (то что прямо прописаны в заключении Комитета), а именно плюс 2 млрд ДФРР; плюс 446 млн соцзащиты детей и семьи", - добавил. депутат по рассмотрению поправок в госбюджет.

Рассмотрение проекта во втором чтении планируется уже в октябре 2022 года.

Напомним, в правительстве озвучили, каким будет дефицит бюджета-2023 и рассказали, как планируют его покрывать.

А 13 сентября правительство Украины поддержало проект государственного бюджета на 2023 год.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1574
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация