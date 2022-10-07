Парламент утвердил проект государственного бюджета на 2023 год в первом чтении

Как за бюджет проголосовали депутаты.

Парламент утвердило проект госбюджета-2023 в первом чтении.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

По информации Железняка, "за" проект бюджета в 2023 проголосовал 251 народный депутат.

По фракциям отданы голоса следующим образом:

"Слуга народа" - 194

"Европейская солидарность" - 0

"Батьківщина" - 0

"Платформа за життя та мир" - 17

"За майбутнє" - 1

"Голос" - 7

"Довіра" - 17

"Відновлення України" - 11

Внефракционные - 4

"Часа два рассматривали правки. В результате ничего не изменилось. Осталось лишь две "балансовые правки" (то что прямо прописаны в заключении Комитета), а именно плюс 2 млрд ДФРР; плюс 446 млн соцзащиты детей и семьи", - добавил. депутат по рассмотрению поправок в госбюджет.

Рассмотрение проекта во втором чтении планируется уже в октябре 2022 года.

Напомним, в правительстве озвучили, каким будет дефицит бюджета-2023 и рассказали, как планируют его покрывать.

А 13 сентября правительство Украины поддержало проект государственного бюджета на 2023 год.

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