Парламент утвердил проект государственного бюджета на 2023 год в первом чтении

Как за бюджет проголосовали депутаты.
Парламент утвердило проект госбюджета-2023 в первом чтении.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
По информации Железняка, "за" проект бюджета в 2023 проголосовал 251 народный депутат.
По фракциям отданы голоса следующим образом:
- "Слуга народа" - 194
- "Европейская солидарность" - 0
- "Батьківщина" - 0
- "Платформа за життя та мир" - 17
- "За майбутнє" - 1
- "Голос" - 7
- "Довіра" - 17
- "Відновлення України" - 11
- Внефракционные - 4
"Часа два рассматривали правки. В результате ничего не изменилось. Осталось лишь две "балансовые правки" (то что прямо прописаны в заключении Комитета), а именно плюс 2 млрд ДФРР; плюс 446 млн соцзащиты детей и семьи", - добавил. депутат по рассмотрению поправок в госбюджет.
Рассмотрение проекта во втором чтении планируется уже в октябре 2022 года.
Напомним, в правительстве озвучили, каким будет дефицит бюджета-2023 и рассказали, как планируют его покрывать.
А 13 сентября правительство Украины поддержало проект государственного бюджета на 2023 год.
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