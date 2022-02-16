Парламент узаконил участие частных инвесторов в "Большой стройке" дорог в Украине

Парламент узаконил участие частных инвесторов в "Большой стройке" дорог в Украине

В Украине уже есть два пилотных проекта в рамках государственно-частного партнерства.

Верховная Рада приняла законопроект №5090, который позволит привлекать для реализации дорожных проектов, в том числе по программе Президента Владимира Зеленского "Большая стройка", средства частных инвесторов.

Об этом в Facebook сообщило Министерство инфраструктуры.

Документ вводит долгосрочные обязательства государственных партнеров (концессиодателей) в рамках договоров государственно-частного партнерства (ГПП) и/или концессии. Теперь государство сможет ежегодно производить выплаты частному инвестору из средств Государственного дорожного фонда.

Ранее у государства такой возможности не было, поскольку договоры ГЧП или о концессиях имеют сроки реализации от 5 до 50 лет, а государственное бюджетное планирование ограничивается одним годом.

"Принятый закон регулирует вопросы взаимных обязанностей государства и инвесторов в проектах государственно-частного партнерства. В частности, бизнес получает гарантию того, что государство выполнит свои обязательства по оплате за эксплуатационную готовность, так называемые availability payments, - отметил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Он сообщил, что в Украине уже есть два пилотных проекта в рамках государственно-частного партнерства: маршруты Харьков – Днепр – Запорожье и Ягодин – Ковель – Луцк.

"Кроме этого, благодаря принятому законопроекту, уже в этом году планируем объявить конкурс на строительство первой новой концессионной дороги – Краковец – Львов – Броды – Ровно, – добавил Кубраков.

Помимо прочего, принятый закон устанавливает также дополнительные источники финансирования госбюджета за счет штрафов за нарушение габаритно-весового контроля и платы за пользование дорогами автомобилей с общей массой более 12 тонн.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка Кирилл Тимошенко сообщил, что в 2022 году по программе "Большая стройка в Украине будет построено и отремонтировано 5 500 км дорог государственного значения и 300 мостов.