Парламент запретил деятельность Московского патриархата в Украине

Общины УПЦ МП получат 9 месяцев на то, чтобы разорвать связи с РФ.

Во вторник, 20 августа, Верховная Рада проголосовала за законопроект №8371 о регулировании деятельности религиозных организаций, имеющих руководящий центр в России. Согласно ему, может быть прекращена деятельность УПЦ МП.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Закон, который в народе называют законом о запрете Московской церкви, во втором чтении поддержали 265 нардепов.

Экспертная комиссия будет определять, есть ли у религиозных организаций связь с агрессором Россией. Если да, то будут давать девять месяцев, чтобы прекратить эти связи. Решение можно будет оспорить через суд.

"Закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования. Но кроме одного пункта: согласно ему у общин УПЦ МП будет 9 месяцев на то, чтобы разорвать связи с РПЦ", — подчеркнул Железняк.

Как сообщалось, глава РПЦ патриарх Кирилл, поддерживающий и поощряющий агрессию РФ против Украины , "благословил" нового министра обороны РФ Андрея Белоусова и подарил ему икону.

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