Парламентская ассамблея НАТО призывает разрешить Украине бить западным оружием по целям России

Страны-члены НАТО должны ускорить поставки Украине критически важного оружия, а также снять запрет на его использование для поражения военных объектов на территории РФ.

Об этом говорится в декларации Парламентской ассамблеи НАТО, принятой на сессии в столице болгарской Софии.

Декларация была одобрена подавляющим большинством более 200 представителей из 32 стран-членов НАТО на заседании с участием генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга и премьер-министра Болгарии Димитара Главчева.

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"Украина должна быть обеспечена всем необходимым как можно быстрее и на столько времени, сколько ей нужно для победы", – говорится в документе.

В ПА НАТО также призвали правительства стран Альянса "поддержать Украину в ее международном праве на самозащиту, сняв некоторые ограничения на использование оружия, предоставленного членами НАТО, для нанесения ударов по законным целям в России".

Отмечается, что нынешних усилий по оказанию военной помощи "недостаточно для победы Украины" и члены Альянса должны перейти от постепенных шагов к стратегии, которая обеспечит Украине "все, что ей нужно, как можно быстрее и на столько времени, сколько нужно для победы".

Президент Парламентской ассамблеи НАТО Михал Щерба отметил важность быстрого и беспрепятственного поступления в Украину систем ПВО и другого жизненно важного оружия.

"Им нужна наша помощь. Не через два года. Не через два месяца. Даже не через две недели. Им это нужно сейчас", – заявил Щерба, добавив, что Украина может защититься при условии, что сможет атаковать российские линии поставок и военные базы.

Напомним, Украина, вероятно, готовится к обстрелам территории РФ дальнобойными ракетами: появились определенные признаки.

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