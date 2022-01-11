Парламентский телеканал "Рада" в прямом эфире нечаянно "похоронил" спикера ВР Стефанчука

Казус случился 11 января во время прямого эфира.

Парламентский телеканал "Рада" во время эфира случайно "похоронил" спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука.

Неприятный инцидент произошел 11 января, скриншот по трансляции телеканала опубликовали пользователи в соцсетях.

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В эфире сообщали о смерти главы Европарламента Давида Сассоли. Это печальное известие комментировал спикер украинского парламента Руслан Стефанчук. В то же время вместо фото главы Европарламента показали фото главы ВР. Более того, иллюстраторы телеканала разместили фото Стефанчука так, что снизу под его фотографией была надпись "внезапно умер". Следовательно, из-за неправильного расположения надписи, которое оказалось под фото Стефанчука, могло сложиться ложное понимание среди зрителей.

"Ушел из жизни настоящий друг Украины, президент Европарламента, Давид-Мария Сассоли. Во время российской эскалации на границах Украины весной 2021 года он призвал Российскую Федерацию сделать шаг назад. А также неоднократно настаивал на санкциях против России и Беларуси. Выражаю искреннее соболезнование близким и всем друзьям. Вечная память", – говорилось в сообщении о смерти руководителя Европарламента.

Фото: скриншот из соцсетей

Напомним, народный депутат от "Европейской солидарности" Петр Порошенко ворвался в прямой эфир телеканала "Рада", который велся из студии в стенах парламента. Это произошло во время выступления главы Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данила Гетманцева. После сорванного эфира Сеть "взорвалась" мемами.

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