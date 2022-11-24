Парламенты Ирландии и Молдовы признали Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа

В Молдове коммунисты отказались голосовать за это решение и покинули парламентский зал.

Сегодня, 24 ноября, в Молдове и Ирландии признали Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Об этом информируют посольство Украины в Ирландии в Twitter и молдавское издание NewsMaker.

Молдова

Депутаты молдавского парламента 24 ноября приняли декларацию об осуждении Голодомора в Украине 1932-1933 годов. Текст декларации зачитал депутат от пропрезидентской партии "Действие и солидарность" (PAS). За декларацию проголосовали 54 депутата PAS.

"Парламент Республики Молдова в духе солидарности с украинским народом и во имя справедливости заявляет, что большевистский тоталитарный режим бывшего СССР в результате применения политики Голодомора несет ответственность за акт умышленного геноцида против украинского народа", – говорится в декларации.

Депутаты от пророссийской оппозиции в зале заседаний отсутствовали. Фракция "Блока коммунистов и социалистов" покинула заседание. Однако в начале заседания депутат-коммунист Олег Рейдман предложил исключить вопрос о принятии декларации из повестки дня. Он заявлял, что у молдавского парламента "есть другие актуальные вопросы". Предложение коммуниста не набрало нужное количество голосов.

Ирландия

24 ноября верхняя палата парламента Ирландии признала Голодомор геноцидом украинского народа.

"Поистине историческое решение Шенад Эрен о признании Голодомора 1932-33 годов в Украине геноцидом украинского народа. Ирландия принадлежит к числу наших ближайших друзей, которые не боятся называть вещи своими именами", — говорится в сообщении.

1/2 Текущее историко-политическое решение при Seanad Éireann recognise #Holodomor of 1932-33 в Украине как genocide of Ukrainian people. Ирландия является среди наших ближайших друзей, что не может попасть в звонок в беду. #StandWithUkraine pic.twitter.com/9GCc5dAIdV — UKR Embassy to Ireland (@UKRinIRL) November 24, 2022

Напомним, что парламент Румынии принял Декларацию об осуждении Голодомора в Украине 1932-1933 годов. Также румынские депутаты заявили, что Путин и военно-политическая элита Кремля фактически возобновили сталинский план по уничтожению украинской нации.

Президент Польши Анджей Дуда тоже сравнивал Путина со Сталиным, вспомнив о Голодоморе.

Ранее Папа Римский Франциск осудил войну против Украины и вспомнил о Голодоморе как геноциде украинцев.

Чехия признала Голодомор 1932-33 годов геноцидом украинского народа