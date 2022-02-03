Парня из Николаевской области, которого мать разыскивала 8 месяцев, нашли: неожиданная развязка истории

Николаевские правоохранители разыскали на Херсонщине пропавшего студента.

Сотрудники полиции нашли 18-летнего студента одного из университетов Николаева, пропавшего летом 2021 года. Парень был в Херсонской области, где работал на сезонной работе. 1 февраля его сопроводили к родным.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

Об исчезновении парня в полицию заявила его мать. Парень исчез 8 июня 2021, когда вышел из общежития по улице Крылова для сдачи экзаменов, но в университете так и не появился. В течение восьми месяцев оперативники устанавливали связи молодого человека и места возможного его пребывания.

Впоследствии полицейские выяснили, что он может быть в Винницкой области, откуда приехал на учебу в Николаев, или же на Херсонщине. Правоохранители установили, что все это время молодой человек находился в Голопристанском районе, где работал сезонным рабочим.

Парень объяснил, что не хотел общаться с родными, а мобильный телефон у него похитили. Его передали родным. Также правоохранители обнаружили и вернули его похищенный телефон.

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Напомним, в Ужгороде в собственном доме нашли мертвую 37-летнюю женщину. Ее никто не видел с конца декабря 2021 года. Впрочем, и родные, и друзья, и коллеги все это время получали от нее сообщения и фото.

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