"Парня избили, но никто "не сломался": жители села на Херсонщине не дали оккупантам данных для "переписи"

"Парня избили, но никто "не сломался": жители села на Херсонщине не дали оккупантам данных для "переписи"

Оккупанты пытались провести "перепись населения" в селе на Херсонщине, якобы для ООН.

В селе Стрелковое Генического района Херсонской области оккупанты не смогли провести так называемую перепись населения, ведь местные жители не дали им свои данные.

Об этом сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.

"В Стрелковом Геническом районе оккупанты хотели провести свою перепись населения. Хотя местный предатель коллаборант Пономарев с замом и обманывали людей, что эта информация для ООН — никто в эту ложь не поверил. А местный 18-летний парень так и сказал, что если вы дураки, то не надо делать дураков из людей. За что на него натравили россиян. Парня избили, но никто "не сломался" и своих данных не дал", — написал Хлянь.

По его словам, "Херсонщина героически противостоит любым планам российских оккупантов".

"Ничего здесь у них не получается и уже не получится", – отметил он.

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