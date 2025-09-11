Парня спасали месяц: какая судьба пострадавшего из-за обстрела Купянского района

Купянск / Иллюстративный фото / © Getty Images

Реклама

Из-за обстрела Купянского района 16 августа есть жертва. В больнице Харькова скончался 15-летний парень.

Об этом написал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Как известно, российские оккупанты обстреляли с. Песчаное. В результате атаки ранений получил подросток. Его доставили в медучреждение в очень тяжелом состоянии, он находился на аппарате ИВЛ.

Реклама

«В течение месяца врачи делали все возможное, чтобы спасти ребенку жизнь. К сожалению, травмы оказались слишком тяжелыми. Искренние соболезнования родным и близким», — отметил Синегубов.

Напомним, армия РФ не прекращает беспощадно терроризировать мирных людей в населённых пунктах в районе линии столкновения. Так, в июле россияне убили женщину в Купянске Харьковской области. Погибшей было 52 года.

Кроме того, ранения получили 56-летний мужчина и женщины в возрасте 66 и 56 лет. Также повреждены жилые дома и магазины.