Пароль "картофель" не помог: на границе поймали группу уклонистов — подробности

Пограничники задержали группу мужчин, желающих незаконно пересечь границу. Уклонистыя должны были назвать слово-пароль "картофель" при посадке в авто, которое должно было доставить их до границы со Словакией.

Об этом сообщила пресс-служба ГНСУ.

Как рассказали пограничники, указания мужчинам давали по разным номерам телефонов, соблюдая максимальные меры конспирации. Однако это не помогло.

"Пограничники остановили проводника и 5 мужчин, которые двигались с ним в направлении Словакии, в 200 метрах от границы. Такая услуга стоила от $5 000 до $8 000. На переправителей все из них вышли через соцсети. Все задержанные будут привлечены к ответственности", — говорится в сообщении.

Напомним, украинцу удалось бежать в Польшу, но там он был задержан: чем все закончилось.

Читайте также: