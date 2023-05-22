Парша на яблоне: как бороться с грибком, чем обрабатывать деревья, профилактика заболевания растений

Чем обрабатывать дерево от парши, когда и как это лучше делать читайте в материале ТСН.ua

Что такое парша, признаки заболевания

Парша представляет опасную инфекционную болезнь многих культур. Возбудителями этого заболевания являются микроскопические патогенные грибки, бактерии и актиномицеты.

У растения пораженной паршей деформируются листья, стебли, плоды, клубни, резко снижается урожайность.

От парши могут страдать не только плодовые деревья, но и кустарники, даже свекольные и картофельные корнеплоды.

При всех видах парши наблюдаются общие симптомы, а именно, начинает шелушиться кожа, образуются пустулы, пятна, бородавки и язвы на плодах, клубнях, побегах, листовых пластинках, стеблях и цветках. В конце концов растение засыхает, листья облетают. Пораженные первой плоды начинают гнить, потому что возбудители гнили очень легко проникают через трещины, образовавшиеся на поверхности кожицы из-за парши.

Причины заболеваемости паршей

На появление парши влияют различные факторы:

Повышенная влажность почвы летом, если часто идут дожди или наблюдаются частые туманы и росы.

Развитию болезни способствует чрезмерно загущенная посадка. На тех садовых участках, на которых растет множество деревьев одного вида, болезнь стремительно распространяется особенно, если междурядья заросли сорняками. По ним, как по мостику, споры передаются от одного растения к другому.

Быстрое распространение парши по саду наблюдается при генетическом однообразии, например, когда неподалеку друг от друга, растут деревья одного и того же вида. Если у пораженного паршей яблоневого дерева растет слива или груша, вряд ли они «заразятся» от яблони. А если у больной яблони будет расти еще 2-3 яблоневых дерева, тогда все эти растения из-за некоторого будут поражены паршей.

Некоторые сорта особенно чувствительны к поражению паршей. В местах, где часто заводится парша, нужно сажать сорта с высокой стойкостью к парше.

Ни что так не наносит вреда яблоне, как парша.

Когда обрабатывать яблони от парши

Для того чтобы избавиться от парши, нужно несколько обработок, важно для опрыскивания выбирать правильные сроки – на начало и конец распространения грибка.

Первый раз растения опрыскивают в фазе зеленого конуса, второй раз в фазе розового конуса, последняя обработка проводится после того, как лепестки облетят.

В летнее время культуры от данного заболевания возделывают с перерывом в 15-20 дней. А если постоянно идут дожди дерева растения нужно опрыскать не менее 5-ти, 6-ти раз.

Парша яблони

Чем обработать яблони от парши

Для этого подойдут биологические препараты, содержащие сенную палочку, которые губительно действуют на гриб, вызывающий заболевание. Раствором соответствующих препаратов опрыскивают яблоню в период образования бутонов, сразу после цветения, в период формирования плодов.

Проверенным эффективным средством для лечения парши является смесь сульфат меди и извести, известная как «Бордоская смесь». За сезон производят до 7 опрыскиваний. Первый раз опрыскиваются до распускания почек. Следующие сроки опрыскиваний зависят от устойчивости сорта к парше, погодны и климатических условий, их проводят в период распускания почек, начала бутонизации, сразу после цветения, в начале формирования плодов.

В некоторых случаях ядохимикаты являются единственной надеждой на спасение дерева. Для борьбы с паршей используют препараты, подавляющие возбудителя инфекции. Такие препараты называют фунгицидами.

Фунгициды для яблони

У гриба, вызывающего заболевание происходит привыкание к определенному фунгициду, если им обрабатывают из года в год. Как следствие, отсутствует эффект от лечения. По этой причине нельзя из года в год и в течение одного сезона обрабатывать пораженные деревья одинаковым препаратом.

Следует использовать фунгициды III и IV класса опасности. Они не образуют стойких соединений, не проникают через кожу человека, не скапливаются в плодах.

Обработку проводят с помощью специального опрыскивателя, позволяющего равномерно, мельчайшими брызгами, чтобы не навредить чрезмерными дозами растению, наносить раствор.

Обработку производят в безветренную погоду, лучше утром или вечером. При работе с ядохимикатами нужно обязательно использовать средства индивидуальной защиты как очки, маски, перчатки и т.д.

Наиболее эффективно обрабатывать деревья до или сразу после дождя.

Параллельно с обработкой фунгицидами следует удалить и закопать, сжечь пораженные плоды, листья, ветки, что значительно снижает источник инфекции.

Для разных сортов яблони применяют разное количество обработок. Устойчивые к парше сорта яблони опрыскивают только в годы, когда парша "свирепствует", деревья страдают от нее больше чем в другие годы. Среднестойкие к парше сорта яблони для профилактики опрыскивают один раз в год, при поражении паршей – по схеме. Слабостойкие к парше сорта возделывают за сезон несколько раз.

Минеральные удобрения против парши

Альтернативой применения пестицидов является использование минеральных удобрений. К тому же они служат внекорневой подкормкой.

Для профилактики парши яблони опрыскивают 0,5-3% раствором аммиачной селитры или сульфата аммония, хлористого калия, сульфата калия, калийной селитры, калийной соли.

Для лечения парши используют более прочные концентрации этих удобрений – до 10% – 15%-й концентрации.

Как и при использовании фунгицидов при обработке минеральными удобрениями нужно соблюдать осторожность в дозах и кратность обработки.

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