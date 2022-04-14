Партия "Слуга народа" выступила против наказания мужчин, во время войны не вернувшихся из-за границы

Партия "Слуга народа" выступила против наказания мужчин, во время войны не вернувшихся из-за границы

В "Слуге народа" такую законодательную норму считают вредной и опасной для обороны Украины.

Фракция политической партии "Слуга Народа" не будет поддерживать принятие законодательной нормы об ответственности выехавших из Украины мужчин призывного возраста, которые не вернулись в установленный законом срок во время военного положения.

Об этом сообщил лидер фракции Давид Арахамия.

Речь идет о законопроекте 7265 "О правовом режиме военного положения" об установлении ответственности за невыполнение требований закона о возвращении в Украину после введения военного положения в Украине или в отдельных местностях".

В "Слуге народа" заявили, что в таком виде эта законодательная норма вредна и опасна как для обороны Украины сегодня, так и для восстановления ее в будущем.

"Сотни тысяч украинцев вернулись домой, чтобы защищать свою страну во время войны. Многие оставшиеся работают за границей и пересылают в Украину деньги — в качестве помощи семьям или как пожертвования в фонды обороны страны. Предлагаемая норма никоим образом не решает ту цель, которую на самом деле нужно достичь: наказать несколько десятков чиновников, чиновников и депутатов, сбежавших из Украины во время войны. Будем искать другие способы наказания этих лиц", — говорится в сообщении.

Также в "Слуге народа" добавили, что в отношении остальных людей никаких санкций не будет и быть не может, поскольку Украина заинтересована в том, чтобы после завершения боевых действий все наши граждане вернулись домой, работали над восстановлением страны и могли жить привычной жизнью.

Напомним, что в Раде предлагают наказывать мужчин, которые не вернулись из-за границы во время войны. Документ предусматривает, что мужчины, способные воевать, должны вернуться в Украину в течение 15 дней с момента введения военного положения в стране.