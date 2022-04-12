Партизанская война в России: на границе РФ с Украиной неизвестные повредили железнодорожное полотно

Партизанская война в России: на границе РФ с Украиной неизвестные повредили железнодорожное полотно

Сообщается, что пострадавших нет.

В Белгородской области в России неизвестные повредили железнодорожные пути.

Об этом сообщает российское пропагандистское СМИ ТАСС.

"Железнодорожные пути повреждены в граничащем с Украиной Шебекинском районе Белгородской области. Пострадавших нет, причины происшествия выясняются, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков", — говорится в публикации.

Напомним, что в России может начаться партизанская война, которая перекроет железнодорожное сообщение с Украиной. А это усложнит доставку вооружения для оккупантов. Об этом сообщают в ГУР Минобороны Украины.

Ранее под Белгородом у границы с Украиной прогремели два взрыва. Как сообщили очевидцы, они произошли спустя несколько дней после того, как РФ обвинила ВСУ в нанесении удара по нефтебазе.