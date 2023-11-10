Партизаны обнаружили эшелон военной техники окупантов: где именно

Украинское подполье обнаружило очередной эшелон военной техники окупантов. Его перемещение зафиксировали в Воронеже.

Об этом сообщило партизанское движение "АТЕШ".

"Наши агенты засекли перемещение военного эшелона в Воронеже, направлявшегося в сторону Украины. На вагонах перевозились старые теплозаправщики, старые КамАЗы для перевозки личного состава, прицепы с бочками для топлива, а также спецтехника", — отметили партизаны.

Очевидно, у захватчиков очень плохие дела с оружием. Неудивительно, ведь потери в технике врага колоссальны.

"Продолжаем наблюдать, как рашисты продолжают копаться в своих складах, в поисках любой рабочей техники, строки годности которой уже давно прошли. И весь этот хлам они отправляют в Украину, в надежде хоть как-то выручить себя", — подытожили в "АТЕШ".

Напомним, в "АТЕШ" сообщали, что в Джанкой прибыла очередная партия мобилизованных из РФ.

Читайте также: