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Партизаны обнаружили эшелон военной техники окупантов: где именно

Партизаны обнаружили эшелон военной техники окупантов: где именно

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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Партизаны обнаружили эшелон военной техники окупантов: где именно

Эшелон военной техники окупантов в Воронеже / Фото: Telegram / Движение "АТЕШ"

РФ надеется, что старый лом хоть как-то улучшит результаты армии.

Украинское подполье обнаружило очередной эшелон военной техники окупантов. Его перемещение зафиксировали в Воронеже.

Об этом сообщило партизанское движение "АТЕШ".

"Наши агенты засекли перемещение военного эшелона в Воронеже, направлявшегося в сторону Украины. На вагонах перевозились старые теплозаправщики, старые КамАЗы для перевозки личного состава, прицепы с бочками для топлива, а также спецтехника", — отметили партизаны.

Очевидно, у захватчиков очень плохие дела с оружием. Неудивительно, ведь потери в технике врага колоссальны.

"Продолжаем наблюдать, как рашисты продолжают копаться в своих складах, в поисках любой рабочей техники, строки годности которой уже давно прошли. И весь этот хлам они отправляют в Украину, в надежде хоть как-то выручить себя", — подытожили в "АТЕШ".

Напомним, в "АТЕШ" сообщали, что в Джанкой прибыла очередная партия мобилизованных из РФ.

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Дата публикации
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