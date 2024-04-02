Партизаны обнаружили на временно оккупированном полуострове ПВО

Российское командование всеми возможными способами пытается закрыть важные объекты инфраструктуры.
Партизаны продолжают отслеживать наращивание средств ПВО на оккупированном полуострове.
Об этом сообщает движение "АТЭШ".
Так, на аэродроме города Джанкой дополнительно размещены зенитно-ракетные комплексы, никак не замаскированные. По нашей информации, начальник боевого расчета, направленный на аэродром, не раз подавал заявки на получение маскировочных сетей, но ответа так и не получил.
Российское командование всеми возможными способами пытается закрыть важные объекты инфраструктуры, но средств ПВО критически недостаточно.
"Сейчас АТЕШ проник в Крымскую дивизию ПВО и в дальнейшем мы будем пристальнее следить за наличием и отсутствием средств противовоздушной обороны на полуострове. Вместе мы сможем выгнать оккупантов из нашего Крыма. Связывайся с нашими координаторами и начинай свою борьбу", — говорится в сообщении. .
Напомним, партизаны получили секретные документы о производстве ракет X-32 в РФ — "всплыли" интересные данные.
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