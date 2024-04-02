Партизаны обнаружили на временно оккупированном полуострове ПВО

Партизаны продолжают отслеживать наращивание средств ПВО на оккупированном полуострове.

Об этом сообщает движение "АТЭШ".

Так, на аэродроме города Джанкой дополнительно размещены зенитно-ракетные комплексы, никак не замаскированные. По нашей информации, начальник боевого расчета, направленный на аэродром, не раз подавал заявки на получение маскировочных сетей, но ответа так и не получил.

Российское командование всеми возможными способами пытается закрыть важные объекты инфраструктуры, но средств ПВО критически недостаточно.

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"Сейчас АТЕШ проник в Крымскую дивизию ПВО и в дальнейшем мы будем пристальнее следить за наличием и отсутствием средств противовоздушной обороны на полуострове. Вместе мы сможем выгнать оккупантов из нашего Крыма. Связывайся с нашими координаторами и начинай свою борьбу", — говорится в сообщении. .

Напомним, партизаны получили секретные документы о производстве ракет X-32 в РФ — "всплыли" интересные данные.

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