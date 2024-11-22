Партизаны помогли уничтожить подразделение дронов русской армии в Донецкой области

Агент передал информацию о планах наступления одного из подразделений противника

Ко Дню Достоинства и Свободы партизанское движение "АТЕШ" информирует об успешно проведенной операции.

Об этом говорится в сообщении в соцсетях.

Полгода назад агент движения подписал контракт с ВС РФ, после чего был направлен в учебный центр операторов беспилотных летательных аппаратов. После обучения он был распределен в одну из бригад на соответствующую должность и направлен в зону боевых действий на территории Донецкой области Украины.

"Он все это время передавал нам всяческую оперативную информацию Силам обороны Украины, в том числе данные о расположении штабов и складов с боеприпасами", — говорится в сообщении.

Некоторое время назад агент передал информацию о планах наступления одного из подразделений противника в Торецком направлении. Было раскрыто место нахождения операторов ударных БПЛА, по которым был нанесен удар.

Результат – 2 раненых, трое – мертвых.

Напомним, на днях партизаны из "АТЕШ" совершили диверсию на железной дороге возле Урожайного Запорожской области. Один из агентов уничтожил релейный шкаф, важный элемент железнодорожной инфраструктуры между станциями Большой Токмак и Верхний Токмак.

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