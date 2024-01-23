Партизаны провели разведку аэродрома в Джанкое и узнали интересные детали

Партизаны разведали территорию вокруг аэродрома оккупантов в Джанкое, который они тщательно охраняют.

Об этом сообщает военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины "Атеш".

По данным партизан, все чаще на территорию аэропорта оккупанты завозят личный состав с местного вокзала. Многие КАМАЗы были зафиксированы при въезде на территорию аэродрома. Также туда завозят для транспортировки боевые машины пехоты.

"Машины на КПП, где усеяно камерами, проверяются по 30 минут минимум и только тогда могут заезжать на территорию. Мы смогли зафиксировать непроверяемые машины. Большая вероятность, что ими перевозят важных "персон" уровня от комбрига и выше. Пытаются передвигаться гражданскими машинами", — говорится в сообщении.

Напомним, в Севастополе партизаны "засветили" опрокидывание носителя ракет "Оникс".

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