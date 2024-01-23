Партизаны провели разведку аэродрома в Джанкое и узнали интересные детали

На территории аэродрома заметили многие КАМАЗы и боевые машины.
Партизаны разведали территорию вокруг аэродрома оккупантов в Джанкое, который они тщательно охраняют.
Об этом сообщает военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины "Атеш".
По данным партизан, все чаще на территорию аэропорта оккупанты завозят личный состав с местного вокзала. Многие КАМАЗы были зафиксированы при въезде на территорию аэродрома. Также туда завозят для транспортировки боевые машины пехоты.
"Машины на КПП, где усеяно камерами, проверяются по 30 минут минимум и только тогда могут заезжать на территорию. Мы смогли зафиксировать непроверяемые машины. Большая вероятность, что ими перевозят важных "персон" уровня от комбрига и выше. Пытаются передвигаться гражданскими машинами", — говорится в сообщении.
Напомним, в Севастополе партизаны "засветили" опрокидывание носителя ракет "Оникс".
Читайте ведущие новости дня:
- Ракетный удар по Киеву: что известно о последствиях
- Конец, "заморозка" или активное наступление: чего ожидать на фронте в Украине 2024 года — сценарии войны
- Множественное гражданство: что это такое, в каких странах разрешено, преимущества и недостатки