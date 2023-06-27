Партизаны работают: неизвестные взорвали железнодорожные пути в Крыму

Так называемый "председатель" Крыма Аксенов заявил о "диверсии", а пропагандисты пишут об атаке беспилотниками.

В Кировском районе оккупированного Крыма неизвестные взорвали железнодорожные пути, в результате чего первый вагон грузового поезда.

Об этом сообщает телеграмма канал Baza.

По их данным, подрыв произошел на перегоне "Петрово-Владиславовка", из-за инцидента с путей сошел первый вагон грузового поезда. Пострадавших нет. В настоящее время на месте работают сотрудники экстренных служб.

Оккупационная "власть" отреагировала на инцидент. Так называемый "председатель" Крыма Аксенов заявил о повреждении железнодорожных путей. О подрыве ничего не упоминал.

"В Кировском районе поврежден железнодорожный путь. Пострадавших нет, на месте работают профильные службы. Ремонтные работы ориентировочно займут от 4 до 8 часов", — написал он.

Крымские паблики пишут, что из-за подрыва железной дороги задерживаются два пригородных поезда и два поезда дальнего следования №028А Москва – Симферополь и №180С Евпатория – Санкт-Петербург. Пассажиров поездов будут доставляться из Владиславовки в Ленин и обратно автобусами.

Тем временем российские пропагандисты сообщают об атаке беспилотников.

Напомним, вечером 26 июня в оккупированном Крыму произошел масштабный "хлопок". Звездили склады русской армии. Известно, что пожар произошел в районе населенных пунктов Токарево и Шубино.

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