Партизаны рассказали о деятельности на объекте в Москве: что это дало Силам обороны

На территории оставили "наследство", которое еще даст о себе знать.

Агент "АТЕШ" долгое время служил в 820 главном центре предупреждения о ракетном нападении в селе Тимоново, что в Московской области. Структура предупреждает о запуске ракет, прежде всего ядерных, отслеживает запуски российских ракет как боевых, так и учебных. После этого центр издает целеуказание своей системе ПВО.

Об этом пишет движение "АТЭШ".

Среди результатов – обход ПВО врага и уничтожение бойцов армии РФ

Как отмечается, агент покинул территорию России, поэтому у партизан появилась возможность безопасно сообщить о деятельности в этой воинской части.

"АТЕШ" работали на объекте в Москве

"Учитывая его должность, мы получали информацию о состоянии всех отдельных радиоузлов в России. Мы знали их уязвимости и делились этой информацией с Силами обороны Украины", – говорится в сообщении.

Что важно, эти данные продолжают помогать обходить противовоздушную оборону противника и демилитаризировать русскую армию.

"Преступная война должна закончиться победой Украины. Но наша деятельность в этом военном подразделении не закончилась. Агент оставил свое наследие, которое даст о себе знать...", – отмечают партизаны.

Ранее партизаны по движению "АТЕШ" провели разведку территории Главного управления Росгвардии, расположенного по адресу ул. Твардовского.

Читайте также: