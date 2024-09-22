Партизаны разведали базу Черноморского флота РФ в Крыму: что там они обнаружили

База снабжает военные подразделения группировки войск "Днепр".
Партизаны движения "АТЕШ" разведали базу поставок кафиров в Симферополе, где расположены склады с продовольствием.
Об этом сообщает военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины АТЕШ на странице в телеграмм-канале.
"Наш агент провел разведку базы логистики Черноморского флота в Крыму. На этой базе расположены склады с продовольствием, поставляемые военными частями на полуострове, а также подразделения группировки войск "Днепр". На территории базы ежедневно находится огромное количество машин, стоящих в очереди за продовольствием", — говорится в сообщении.
Партизаны отслеживают все движения машин и фиксируют их маршруты.
Напомним, по данным CNN, удары дальнобойным оружием помешали бы РФ перебрасывать войска на фронт.
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