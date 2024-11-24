Партизаны разведали очередную военную базу окупантов в Крыму: что известно

"АТЕШ" раскрывает оборону Крыма
Партизаны разведали военную базу окупантов на Фиоленте. Там расположен 25-й береговой мобильный ракетный дивизион, отвечающий за безопасность побережья с помощью ракетных систем значительных расстояний. Также функционирует 26-й морской радиотехнический батальон, занимающийся радиолокационным наблюдением и обнаружением целей.
Об этом сообщает "АТЭШ".
"Согласованное взаимодействие этих подразделений формирует комплексную систему обороны региона", — отметили в "АТЕШ".
Агенты подчеркнули, что продолжают разведку, проявляя уязвимость этих объектов и оперативно передаем информацию для дальнейших действий Сил обороны Украины.
Ранее агенты партизанского движения "АТЕШ" обнаружили срочный переброс самоходных артиллерийских установок "Мста-С" из Новороссийска.
Читайте также: