Партизаны разведали очередную военную базу окупантов в Крыму: что известно

Партизаны разведали военную базу окупантов на Фиоленте. Там расположен 25-й береговой мобильный ракетный дивизион, отвечающий за безопасность побережья с помощью ракетных систем значительных расстояний. Также функционирует 26-й морской радиотехнический батальон, занимающийся радиолокационным наблюдением и обнаружением целей.

Об этом сообщает "АТЭШ".

Військова база окупантів у Криму

"Согласованное взаимодействие этих подразделений формирует комплексную систему обороны региона", — отметили в "АТЕШ".

Агенты подчеркнули, что продолжают разведку, проявляя уязвимость этих объектов и оперативно передаем информацию для дальнейших действий Сил обороны Украины.

Військова база окупантів у Криму

Ранее агенты партизанского движения "АТЕШ" обнаружили срочный переброс самоходных артиллерийских установок "Мста-С" из Новороссийска.

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