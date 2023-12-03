Партизаны "сожгли" координаты вражеского комплекса РЭБ в оккупированной Евпатории

Из-за страха атак Украины ВС России активно перемещали системы РЭБ ближе к военным объектам в Крыму.

Партизаны зафиксировали части российского комплекса РЭБ "Москва-1" в оккупированной Евпатории.

Об этом сообщает военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины "Атеш".

"Всю прошлую неделю наши агенты наблюдали, как ВС России активно перемещали системы РЭБ ближе к военным объектам, чтобы защитить их от ударов крылатых ракет и БПЛА СОУ. Страх от ударов СОУ заставляет к активному и иногда хаотическому перемещению систем противодействия ВС России", – говорится в сообщении.

В частности, движение сопротивления заметило перемещение модуля разведки 1Л265 и систем управления 1Л66. Машины с этой техникой направлялись в ракетно-техническую базу в Евпатории.

Координаты базы: 45.200595, 33.321119

Ракетно-техническая база в Евпатории. / Фото: Telegram / Движение "АТЕШ"

Напомним, российские оккупанты восстановили защиту от морских дронов в Крыму, которая разрушила непогоду.

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