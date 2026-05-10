Партизаны ударили по логистике РФ: детали от "АТЕШ"

Агенты АТЕШ провели результативную операцию на одном из железнодорожных участков Липецкой области. В ходе диверсии был уничтожен грузовой электровоз, задействованный в обеспечении военных перевозок для нужд ВС РФ.

Как отмечается, такие локомотивы используются для доставки боеприпасов, топлива, вооружения и тяжелой техники из глубины страны в направления активных боевых действий. Нарушение работы даже одной такой единицы существенно усложняет поставки передовых подразделений и замедляет опрокидывание резервов.

Выведенный из строя электровоз больше не сможет участвовать в транспортировке военных эшелонов, а следовательно, еще одна часть логистической системы противника остановлена. Мы последовательно ослабляем возможности врага и создаем проблемы для ВС РФ.

АТЕШ продолжает работать там, где враг чувствует себя в безопасности, разрушая его военную инфраструктуру изнутри.

Ранее на Херсонском направлении российские войска все чаще остаются без огневой поддержки из-за массовых поломок техники. Как отмечает «АТЕШ» со ссылкой на украинских военных, бронетехника кафиров выходит из строя прямо во время боев из-за износа и нехватки запчастей. Поэтому командование РФ вынуждено бросать пехоту в атаки фактически без прикрытия. Украинские защитники отмечают, что проблемы с логистикой и ремонтом у россиян только усугубляются.

