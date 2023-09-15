Партизаны в Крыму обнаружили вражескую систему ПВО на окраине Феодосии: фото и координаты

Зенитно-ракетный комплекс россияне установили на окраине города вблизи жилого комплекса.
Партизаны движения "АТЕШ" обнаружили место дислокации российского ЗРПК "Панцирь-С1" на окраине временно оккупированной Феодосии.
Соответствующие фото были опубликованы в пятницу, 15 сентября, в Telegram-канале крымских подпольщиков.
В сообщении говорится, что в результате проведенной разведки было установлено, что оккупанты разместили зенитно-ракетный комплекс в окрестностях города, вблизи жилого массива "Степной".
Кроме фотографий, партизаны опубликовали карту с местом расположения российского ЗРПК "Панцирь-С1" и указали его текущие координаты — 45.070234,35.374169.
“Рашисты имеют наглость прятаться за спинами мирных жителей, размещая свою технику непосредственно в Феодосии. Все как завещал Путин. Но это им не поможет, мы действуем ювелирно, уничтожая оккупантов и сохраняя жизнь наших людей!" – говорится в сообщении.
Напомним, в апреле 2023 года сообщалось о взрывах во временно оккупированном городе Феодосия. По информации российских "военкоров", в результате "бавовни", вероятно, была уничтожена российская система ПВО С-300 и ранены трое военных.
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