Партизаны "засветили" координаты подразделения оккупантов в Крыму, которые "защищают" аэропорты

Партизаны обнаружили место дислокации оккупационного подразделения в Нахимовском районе Севастополя. оккупанты стоят недалеко от аэродромов "Бельбек" и "Кача".

Об этом сообщает военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины "Атеш".

"Наш агент из Севастополя обнаружил российское военное подразделение в заброшенном здании. Расположено оно возле н.п. Полюшка Качинского муниципального округа. За зданием располагается РЛС (радиолокационная станция – ред.) противника с командной машиной", — говорится в сообщении.

По данным партизан, там на постоянной основе находится около 30 военных.

Кроме того, они опубликовали координаты: 44.741820, 33.597293

"Расположение в этом месте РЛС продиктовано необходимостью защищать прилегающие военные аэродромы. В 4 км к северу от этого места находится военный аэродром "Кача". А в 5 км к югу — аэродром двойного назначения "Бельбек", — отметили партизаны.

Напомним, партизаны проникли на военный аэродром в Евпатории и обнаружили интересные объекты.

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