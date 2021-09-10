Партнеры Федерации волейбола и Эпицентр выделят 10 млн грн призовых за выход сборной Украины в 1/4 финала Чемпионата Европы

В последние годы сборная Украины по волейболу демонстрирует хорошие результаты.

Партнеры Федерации волейбола и сеть торговых центров Эпицентр планируют выделить 10 млн грн призовых в случае победы мужской сборной Украины над командой России в 1/8 финала Чемпионата Европы.

Об этом сообщила Федерация волейбола Украины со ссылкой на слова президента организации Михаила Мельника.

"В последние годы сборная Украины по волейболу демонстрирует хорошие результаты. Благодаря поддержке корпоративных партнеров сборной сейчас у нас есть возможность мотивировать наших парней и девушек на игру не только словами, но и финансово. В то же время отечественный волейбол нуждается в большей финансовой поддержке не только от украинского бизнеса, но и от государства. Благодаря государственным программам развития волейбола сборные Польши и Сербии совсем недавно выигрывали чемпионаты мира и Европы. И только при достойном внимании к волейболу со стороны украинской власти мы сможем достичь довольно приличных успехов на европейских и мировых форумах", - подчеркнул Михаил Мельник.

Отметим, что на групповом этапе Чемпионата Европы подопечные Угиса Крастинша одержали три победы - над Грецией, Португалией и Бельгией. Это позволило украинской команде занять третье место в группе и получить путевку в 1/8 финала континентального первенства. Там они сыграют против серебряных призеров последних Олимпийских игр - сборной РФ. Поединок начнется 11 сентября в 18:30 в польском городе Гданьск.

Победа украинской сборной в 1/8 финала позволит игрокам не только пробиться в четвертьфинал и получить призовые в размере 10 млн грн от компаний-партнеров, но и заработать рейтинговые баллы, которые станут главным фактором в отборе на Чемпионат мира 2022 года.

Напомним, ранее женская сборная Украины по волейболу впервые за 20 лет пробилась в плей-офф Чемпионата Европы. После исторического для женской сборной результата команду поздравил президент Украины Владимир Зеленский. "Впереди их ждут важные матчи, но верю, что наши спортсменки смогут показать лучший результат и закрепить за собой славу победителей", - написал президент на своей странице в Instagram.





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