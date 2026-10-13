"Партнеры не предупредили о баллистике": Зеленский раскрыл детали коварного удара России по Киеву

Баллистика на Киев / © ТСН

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С вечера до сих пор российские оккупационные войска выпустили по территории Украины более сотни средств поражения, среди которых реактивные дроны, баражирующие боеприпасы и баллистические ракеты. Несмотря на эффективную работу ПВО, врагу удалось нанести разрушения гражданской инфраструктуре в Харькове и Киеве.

Об этом в своем обращении заявил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

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Глава государства обратил особое внимание на то, что перед атакой баллистическими ракетами по Киеву Украина не получила разведывательных данных от международных союзников, обычно помогающих своевременно реагировать на такие угрозы.

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«Был и довольно подлый удар по баллистике по Киеву — пять ракет, попавших по гражданской инфраструктуре. На этот удар, к сожалению, не было предупреждения от партнеров. Разведывательные данные о запуске российских баллистических ракет помогают спасать жизнь людей, и это один из самых критических вопросов. Именно это помогает предотвращать убийства, когда предупреждение о баллистике есть», — подчеркнул Владимир Зеленский.

Трагедия в Харькове и игнорирование Россией предложений о деэскалации

В Харькове в результате попадания в жилой дом погибли четыре человека, еще 41 человек получил ранения. Спасательные работы на месте завалов продолжались всю ночь. Всего за последние двое суток под обстрелами оккупантов оказались 19 регионов Украины.

Президент подчеркнул, что украинская сторона соблюдала условия о прекращении атак на энергообъекты, объявленные Президентом США, однако Россия в очередной раз продемонстрировала отсутствие желания остановить террор.

В Харькове был разрушен обычный жилой дом / © Управление ГСЧС в Харьковской области

В Харькове был разрушен обычный жилой дом / © Управление ГСЧС в Харьковской области

В Харькове был разрушен обычный жилой дом / © Управление ГСЧС в Харьковской области

В Харькове был разрушен обычный жилой дом / © Управление ГСЧС в Харьковской области

В Харькове был разрушен обычный жилой дом / © Управление ГСЧС в Харьковской области

В Харькове был разрушен обычный жилой дом / © Управление ГСЧС в Харьковской области

В Харькове был разрушен обычный жилой дом / © Управление ГСЧС в Харьковской области

В Харькове был разрушен обычный жилой дом / © Управление ГСЧС в Харьковской области

«Украина не наносила удары по российской нефтепереработке и в целом энергетике в течение двух суток с момента оглашения президентом Америки прекращения огня в энергетике. Но Россия не послушалась президента Америки. За это время россияне атаковали и наши энергетические объекты, и нашу критическую инфраструктуру и дали абсолютно четкие сигналы, что они не собираются воздерживаться от ударов по Украине», — заявил Зеленский.

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Глава государства подытожил, что Украина остается готова к зеркальным шагам для деэскалации, однако для этого необходимо реальное и решительное давление мирового сообщества на агрессора, ведь «торможение помощи Украине и усложнение защиты жизни от баллистики — это то, что точно не сработает на мир».

Напомним, поздно вечером 12 октября агрессорша Россия ударила по Киеву до тревоги. Попадание произошло в Днепровском районе столицы — был атакован объект транспортной инфраструктуры.

Воздушные силы предупреждали о скоростной цели на Киев, а мониторы добавляли, что это были ракеты С-400. Предварительно РФ ударила по Киеву шестью баллистическими ракетами. Военные подчеркнули, что информация о пусках с территории противника не поступала.

Военный эксперт, советник президента Сергей Флеш Бескрестнов добавил, что это уже не первый случай, когда запуск ракеты С-400 не удается зафиксировать.

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