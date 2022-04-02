Пасха 2022: будут ли выходные дни во время действия военного положения

Пасха каждый год приходится на воскресенье, поэтому этот праздник является выходным днем. В соответствии со статьей 63 Кодекса законов о труде Украины, если нерабочий (праздничный) день в воскресенье, выходной переносится на следующий день (понедельник). Будет ли так в 2022 году в условиях военного положения – читайте в материале ТСН.ua.

Пасху 2022 христиане восточного обряда будут праздновать в воскресенье, 24 апреля 2022 года. То есть, согласно существующему законодательству, в понедельник (25 апреля 2022 г.) должен был быть выходной.

Однако законом Украины " Об организации трудовых отношений в условиях военного положения " №2136-XI от 15.03.2022 года были установлены новые правила выходных дней во время войны.

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Так из части 6 Статьи 6 настоящего Закона узнаем: "В период действия военного положения не применяются нормы статьи 53 (длительность работы в канун праздничных, нерабочих и выходных дней), части первой статьи 65, частей третьей — пятой статьи 67 и статей 71 — 73 (праздничные и нерабочие дни) Кодекса законов о труде Украины".

Что это значит? Во время войны и действия военного положения Статьи 53, 65, 67, 71 и 73 Кодекса законов о труде Украины не действуют. На Пасху 2022 года дополнительных выходных дней не будет. В понедельник, 25 апреля 2022, все работники должны выйти на свои рабочие места. Оплата труда при этом будет производиться как за обычный, а не праздничный рабочий день.