Пасха 2022: интересные факты об одном из величайших христианских праздников

ТСН.ua подобрал 10 интересных фактов о Пасхе, которые вы могли не знать.

Один из величайших христианских праздников – Пасха – принято наполнять светлыми мыслями, добрыми делами и радостными приветствиями. Пасху 2022 года христиане восточного обряда будут праздновать 24 апреля. У католиков традиционно этот праздник пройдет раньше – 17 апреля. О Пасхе знают даже самые маленькие украинцы. Однако есть некоторые интересные факты об этом празднике, которые вы могли раньше не знать.

Почему у католиков и христиан восточного обряда Пасху празднуют в разные даты?

Почему христиане восточного обряда и католики празднуют Пасху в разные даты? / pixabay.com

Обычно даты празднования Пасхи у католиков и христиан восточного обряда не совпадают, хотя иногда праздник приходится на один день. Объяснить это довольно просто: когда в XVI веке была введена календарная реформа, православные христиане начали использовать юлианский календарь для летоисчисления, а католики — григорианский. Пасха всегда празднуется в первое воскресенье после первого полнолуния, которое приходит после весеннего равноденствия.

Почему Пасха считается самым длинным праздником в церковном календаре?

Почему Пасха – самый длинный праздник в церковном календаре? / pixabay.com

Для христианина Воскресение Иисуса Христа – важнейшее событие. Согласно церковным канонам в пасхальный период входят даты от Светлого Праздника Христова Воскресения до дня Вознесения Господня на небеса и длится целых 40 дней. В течение этого времени люди крестятся, славят Сына Божия, посещают богослужения в храмах.

Почему на Пасху принято здороваться "Христос Воскрес"?

Почему на Пасху говорят "Христос Воскрес!"? / pixabay.com

С детства нас учат, что на Пасху нужно здороваться фразой "Христос Воскрес" и отвечать другим "Воистину Воскрес". По преданию впервые это пасхальное приветствие использовал ангел, спустившийся на землю с небес к женщинам-мироносцам, которые пришли к Гробу Господню в воскресенье и не нашли там его тела. Когда женщины рассказывали об этом апостолам, то, чтобы подтвердить свои слова, произнесли "Воистину Воскрес". Так и появилась традиция, живая до наших времен.

В чем состоит ритуал "христосования"?

Что означает ритуал "христосования"? / pixabay.com

Ритуал "христосования" один из самых старых. Люди трижды целуют друг друга в щеку со словами "Христос Воскрес!" — "Поистине Воскрес!". Это называется "святым поцелуем". Считается, что когда "христосуешься", то делишься с другим светлым известием о воскресении Христа.

Почему на Пасху пекут кулич?

Почему на Пасху готовят кулич? / pixabay.com

Существует древнее предание, согласно которому Иисус Христос после воскресения приходил к своим апостолам именно во время трапез. Поэтому для него стали покидать пустое место, ставили тарелку с хлебом. Такая традиция сохранилась, поэтому в храме на специальном столике всегда оставляют хлеб для Сына Божия. После богослужения его разделяют на куски и раздают прихожанам. Со временем каждая хозяйка выпекала хлеб на праздник. Округлую форму выбрали не случайно – именно таким был саван Христа.

Откуда появился обычай раскрашивать яички?

Почему на Пасху раскрашивают яички? / pixabay.com

Такой обычай есть не только у украинцев, практически все европейские народы раскрашивают пасхальные яйца. Но только у нас яичкам присущи украинские народные орнаменты. Первое пасхальное яйцо, согласно церковной легенде, Мария Магдалена принесла римскому императору Тиберию. Когда она впервые пришла к нему и рассказала о воскресении Христа, он воскликнул, что это невозможно так же, как красное яйцо. В то же время обычное куриное яйцо, которое император держал в руке, покраснело.

В чем разница между пасхальными яйцами и писанками?

Писанки и пасхальные яйца – в чем разница? / pixabay.com

В Украине существует две категории крашеных яиц: пасхальные яйца и писанки. Какая между ними разница?

Писанки – раскрашивают с помощью пчелиного воска и красками. Это сырые яйца, из которых после окрашивания извлекают середину. Их дарят друг другу.

Пасхальные яйца — вкрутую сваренные яйца, закрашенные чаще всего в один цвет без узоров.

Самый старый кулич в мире был изготовлен в 1821 году

Самый старый кулич в мире

Она сохранилась до наших дней. Приготовил ее Уильям Скиннер, работавший булочником. пра-пра-правнучка Скиннера, Нэнси Титман, сохранила семейную реликвию. Интересно, что пасха пахнет как свежая и даже не заплесневела. На ней заметно изображение креста.

Крупнейшая пасха Украины была спечена в 2013 году

Крупнейшая пасха Украины

Изготовили ее местные жители Харцызска (Донецкая область). Весила выпечка 2 тонны 880 грамм. Чтобы изготовить гигантский кулич понадобилось 1,5 тонны муки, около 7500 яиц, 300 кг изюма, 3 кг ванилина и 35 кг дрожей.

Почему в Европе символом Пасхи есть кролики?

Почему кролики – символ Пасхи? / pixabay.com

Кролики – чрезвычайно плодовитые животные, а потому они являются символом плодородия и благополучия. Традиция дарить фигурки кроликов на Пасху появилась в Германии в XVI веке и со временем распространилась на другие страны Европы. До сих пор она была популярна у католиков, но сегодня часто кроликов дарят также у христиан восточного обряда. Также существует интересная детская пасхальная игра – нужно оставить в тайном месте гнездышко с разноцветными яичками для кролика и ждать подарков.