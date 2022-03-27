Пасха 2022: интересные факты об одном из величайших христианских праздников

ТСН.ua подобрал 10 интересных фактов о Пасхе, которые вы могли не знать.
Один из величайших христианских праздников – Пасха – принято наполнять светлыми мыслями, добрыми делами и радостными приветствиями. Пасху 2022 года христиане восточного обряда будут праздновать 24 апреля. У католиков традиционно этот праздник пройдет раньше – 17 апреля. О Пасхе знают даже самые маленькие украинцы. Однако есть некоторые интересные факты об этом празднике, которые вы могли раньше не знать.
Почему у католиков и христиан восточного обряда Пасху празднуют в разные даты?
Обычно даты празднования Пасхи у католиков и христиан восточного обряда не совпадают, хотя иногда праздник приходится на один день. Объяснить это довольно просто: когда в XVI веке была введена календарная реформа, православные христиане начали использовать юлианский календарь для летоисчисления, а католики — григорианский. Пасха всегда празднуется в первое воскресенье после первого полнолуния, которое приходит после весеннего равноденствия.
Почему Пасха считается самым длинным праздником в церковном календаре?
Для христианина Воскресение Иисуса Христа – важнейшее событие. Согласно церковным канонам в пасхальный период входят даты от Светлого Праздника Христова Воскресения до дня Вознесения Господня на небеса и длится целых 40 дней. В течение этого времени люди крестятся, славят Сына Божия, посещают богослужения в храмах.
Почему на Пасху принято здороваться "Христос Воскрес"?
С детства нас учат, что на Пасху нужно здороваться фразой "Христос Воскрес" и отвечать другим "Воистину Воскрес". По преданию впервые это пасхальное приветствие использовал ангел, спустившийся на землю с небес к женщинам-мироносцам, которые пришли к Гробу Господню в воскресенье и не нашли там его тела. Когда женщины рассказывали об этом апостолам, то, чтобы подтвердить свои слова, произнесли "Воистину Воскрес". Так и появилась традиция, живая до наших времен.
В чем состоит ритуал "христосования"?
Ритуал "христосования" один из самых старых. Люди трижды целуют друг друга в щеку со словами "Христос Воскрес!" — "Поистине Воскрес!". Это называется "святым поцелуем". Считается, что когда "христосуешься", то делишься с другим светлым известием о воскресении Христа.
Почему на Пасху пекут кулич?
Существует древнее предание, согласно которому Иисус Христос после воскресения приходил к своим апостолам именно во время трапез. Поэтому для него стали покидать пустое место, ставили тарелку с хлебом. Такая традиция сохранилась, поэтому в храме на специальном столике всегда оставляют хлеб для Сына Божия. После богослужения его разделяют на куски и раздают прихожанам. Со временем каждая хозяйка выпекала хлеб на праздник. Округлую форму выбрали не случайно – именно таким был саван Христа.
Откуда появился обычай раскрашивать яички?
Такой обычай есть не только у украинцев, практически все европейские народы раскрашивают пасхальные яйца. Но только у нас яичкам присущи украинские народные орнаменты. Первое пасхальное яйцо, согласно церковной легенде, Мария Магдалена принесла римскому императору Тиберию. Когда она впервые пришла к нему и рассказала о воскресении Христа, он воскликнул, что это невозможно так же, как красное яйцо. В то же время обычное куриное яйцо, которое император держал в руке, покраснело.
В чем разница между пасхальными яйцами и писанками?
В Украине существует две категории крашеных яиц: пасхальные яйца и писанки. Какая между ними разница?
Писанки – раскрашивают с помощью пчелиного воска и красками. Это сырые яйца, из которых после окрашивания извлекают середину. Их дарят друг другу.
Пасхальные яйца — вкрутую сваренные яйца, закрашенные чаще всего в один цвет без узоров.
Самый старый кулич в мире был изготовлен в 1821 году
Она сохранилась до наших дней. Приготовил ее Уильям Скиннер, работавший булочником. пра-пра-правнучка Скиннера, Нэнси Титман, сохранила семейную реликвию. Интересно, что пасха пахнет как свежая и даже не заплесневела. На ней заметно изображение креста.
Крупнейшая пасха Украины была спечена в 2013 году
Изготовили ее местные жители Харцызска (Донецкая область). Весила выпечка 2 тонны 880 грамм. Чтобы изготовить гигантский кулич понадобилось 1,5 тонны муки, около 7500 яиц, 300 кг изюма, 3 кг ванилина и 35 кг дрожей.
Почему в Европе символом Пасхи есть кролики?
Кролики – чрезвычайно плодовитые животные, а потому они являются символом плодородия и благополучия. Традиция дарить фигурки кроликов на Пасху появилась в Германии в XVI веке и со временем распространилась на другие страны Европы. До сих пор она была популярна у католиков, но сегодня часто кроликов дарят также у христиан восточного обряда. Также существует интересная детская пасхальная игра – нужно оставить в тайном месте гнездышко с разноцветными яичками для кролика и ждать подарков.