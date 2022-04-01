Пасха 2022: как отличаются традиции и обычаи в разных странах мира

Для всех христиан, независимо от обряда, Пасха – самый светлый и самый большой праздник. Традиции его празднования формировались веками. Интересно, что у каждого народа есть свои обычаи на Пасху. Какие именно – читайте в материале ТСН.ua.

Франция

Главная традиция Пасхи во Франции состоит в том, что в период от Чистого четверга до Страстной субботы церковные колокола молчат в память о страданиях, через которые прошел Иисус Христос. А вот на самый праздник, в воскресенье, они начинают весело звонить, чтобы возвестить всем людям радостное известие – Воскресение Сына Божия. Когда французы в этот день слышат церковный звон, они целуются и обнимаются.

Также во Франции на Пасху принято прятать от детей шоколадные яйца. Малыши же рассказывают легенду, что пасхальный кролик разбрасывал по дому вкусные пасхальные яйца, которые нужно отыскать. А еще дети подбрасывают шоколадные яйца вверх – чье яйцо упадет на землю, тот проиграл. В некоторых регионах по улицам города ездит карета, запряженная белыми лошадьми. Ее доверху наполняют пасхальными яйцами.

Испания

В Испании существует своя традиция на Пасху. В этот праздник популярен Большой ход, во время которого мальчики несут пальмовые ветви, а девушки – пальмовые ветви, украшенные сладостями. В конце хода все дети получают благословение от священника. Самый известный Великий ход происходит в Севилье.

В Пальма-де-Майорке принято разыгрывать перед церковью Страсти Христовы. А вот в Вергесе (Жирона) мужчины традиционно переодеваются в костюмы скелетов, танцуют специальный танец, а затем пугают прохожих.

Швецария

Каждая кантона в Швейцарии имеет свои отдельные пасхальные традиции. Например в западных регионах страны в Страстную пятницу специальные плакальницы ("Les Pleureuses") несут по улицам городов орудия пыток Иисуса Христа и платок из потом святой Вероники. В это время они поют пасхальные песни и молятся.

А вот в Валиссе принято раздавать сыр, хлеб и вино. В прошлые столетия на Страстную пятницу здесь ходили босиком, но сегодня валисийцы перед восходом солнца на следующий день после Пасхи идут на близлежащие холмы. Там они приветствуют солнце песнями и плясками. Здесь верят, что небесное светило – это символ возрождения Сына Божия.

Греция

Греция – православная страна, а потому традиции Пасхи здесь во многом похожи на сохранившиеся в Украине. Здесь также раскрашивают пасхальные яйца и несут их и другие блюда на вечернюю мессу. Также в Греции принято приносить с собой горящие свечи белого цвета. В полночь их всех гасят. Считается, что горящая свеча – символ Иисуса Христа, а огонь – свет, который передается людям.

На пасхальный стол в Греции обязательно готовят "магирицу" – традиционный суп из бараньих потрохов. Не забывают и об алкогольных напитках – на Пасху обязательно откупоривают первое вино из прошлогоднего урожая – Рецина. Здесь очень популярны пикники на природе, на которых прямо на кострах жарят ягнят.

В Салониках местные и туристы могут бесплатно полакомиться мясом, сладким чуреком, пасхальными яйцами и вином. Столы традиционно выставляются в городе городским муниципалитетом. Всю неделю греки поют песни, прославляя Воскресение Христа.

В Греции на Пасху традиционно лакомятся супом из бараньих потрохов / Pexels

Италия

В Италии на Пасху принято печь особый "Пасхальный торт" — соленый пирог со шпинатом и вареными яйцами. Своей формой он похож на церковный купол. Когда на Страстную пятницу по улицам города идут процессии, то люди, одетые в черную одежду, несут в руках кресты и зажженные свечи.

Основным блюдом на Пасху в Италии считается баранина. Ее ставят на стол даже в самом маленьком селе. А у неаполитанцев существует особый рецепт гарнира – жареные артишоки. Также к баранине предлагают салат из сладкого перца, латука, сердечек артишоков, оливок, помидоров, чеснока и петрушки.

Великобритания

В Англии традиционно на Пасху одевают новые наряды, являющиеся символом начала весны, конца плохой погоды. В пасхальные корзины обязательно кладут яйца, хлеб и другую пищу, освящаемую во время богослужения в церкви. В первый понедельник после Пасхи здесь принято дарить детям игрушки и конфеты. А в воскресенье дети просыпаются и сразу бегут искать корзину с пасхальными шоколадниками яйцами, которая, по традиции, оставляет им кролик. Проводят даже специальные соревнования – ребенок, который соберет больше яиц, получает приятный приз.

В Шотландии принято повсюду зажигать пасхальные огни. Обычай этот происходит еще с кельтских времен, когда местные жители праздновали праздник весны.

А вот в Уэльсе в Вербное воскресенье традиционно проводят песенный конкурс под названием "Gymansa Ganu". В нем участвуют церковные хоры со всех сторон.

Ирландия Страстную пятницу празднует в тишине. До полудня верующие ничего не едят, а в Великую субботу в каждом доме зажигают освященные свечи. На Пасху к пасхальному столу подают суп из ягненка и зеленого лука. На улицах принято устраивать танцевальные соревнования. Победителю дарят вкусный пирог.

Швеция

Традиционно по всей стране проводят церковные службы и раскрашивают пасхальные яйца. В Чистый четверг на шабаш с дьяволом на холме Blakulla собираются "пасхальные колдуны". В этот день дети традиционно наряжаются в колдунов и ходят с рисунками, на которых написано "Glad Pask" ("Поздравляем с Пасхой"), от дома к дому. Жители же дарят им монетки и конфеты.

На Пасху здесь принято срезать ветки с ивы и березы, ставить их в вазу и украшать разноцветными перьями и деревянными яичками. Детям дарят пасхальное яйцо из папье-маше, внутри которого хоронят конфеты.

Германия

У немцев Пасху принято праздновать два дня – Пасхальный день (воскресенье) и следующий понедельник. В этой стране это государственные выходные. Приблизительно с IV века в Германии начали освящать пасхальные яйца. В основном яйца окрашивают в красный цвет. Символ Пасхи в Германии — кролик. Его переняли из древнегерманских культов, когда люди верили, что этот зверь несет особые праздничные яйца (какие куры снести не могут). В канун Воскресения Христова пасхальный кролик прячет в саду раскрашенные яйца, которые дети должны отыскать. Интересно, что в некоторых регионах Германии яйца "прячет" не заяц, а лисы, петухи, аисты, журавли, кукушки. Это объясняется тем, что кролик долгое время считался церковным сладострастным животным из-за своей высокой плодовитости.

Дома в Германии украшают пасхальными венками из цветов и веток, которые уже начали распускаться. Венок – символ рождения новой жизни. В некоторых регионах его также украшают фруктами, шоколадом, ленточками. Позже эти венки засушивают и используют в качестве оберега от болезней.

Польша

Обычно в Польше Пасху отмечают два дня: в воскресенье и понедельник. Утром в день Воскресения Господня все идут на праздничную мессу, после чего садятся за праздничный стол всей семьей. Есть не начинают, пока не прочтут молитву. На столе обязательно присутствуют кулич, яйца, колбаса, мясо и хрен.

Понедельник после Пасхи здесь называют "мокрым понедельником". Поляки обливают друг друга водой. Здесь считают, что вода приносит здоровье, удачу и удачу. Остаться в этот день сухим – к несчастью.

Финляндия

Финны любят праздновать Пасху на природе в кругу семьи. Праздник этот длится в стране целых четыре дня – с пятницы до понедельника. С вечера Чистого четверга начинают готовиться: пекут куличи, красят яйца, готовят разнообразные блюда. В Страстную пятницу магазины, банки и другие заведения не работают. А вот рестораны и кинотеатры в этот день очень популярны.

В пятницу и субботу в Финляндии разжигают костры. Здесь верят, что дым способен разогнать нечистую силу. Главная традиция празднования заключается в Крестном шествии в Хельсинском центре, во время которого показывают все Страсти Господни. Традиционно в Финляндии готовят пудинг из ржаной муки – мямми. А детям дарят шоколадные яйца и кроликов.

Румыния

Начиная с Чистого четверга в Румынии прекращаются работы, а женщины приступают к приготовлению традиционных блюд – кулич, печеный калач и жареный пасхальный ягненок. Не забывают красить пасхальные яйца. Здесь также существует традиция, как и в Украине, создавать писанки – яйца с орнаментами. Еще одно особое блюдо, которое можно найти только в Румынии и соседней Молдове – пасхальная баба "Babele". Это сладкое блюдо готовят в печи из лапши, заливая в специальные формочки.

Болгария

На протяжении всей Страстной недели в Болгарии идут приготовления к величайшему христианскому празднику. Ранним утром в Страстный четверг здесь принято красить яйца. Самая старая женщина в семье чертит крест первым окрашенным яйцом на лбу каждого ребенка. А потом его кладут перед иконами. Тогда же начинают печь Пасхальный хлеб (калач), который готовится из нечетного количества яиц.

В полночь в воскресенье начинается празднование Пасхи. Люди идут в храмы на праздничную литургию, а в руках несут зажженные свечи и окрашенные яички, которые затем дарят друг другу. Утром снова посещают церковную службу и только тогда садятся за праздничный стол, на котором обязательно есть блюдо из баранины, салаты и красное вино.

В Болгарии в Страстный четверг начинают красить яйца / Pexels

США

В США каждая семья празднует Пасху так, как принято в их конфессии. Многие американцы поддерживают традицию окрашивания яиц, а также раздают детям шоколадные конфеты. В понедельник, который следует после праздника Воскресения, президент США традиционно участвует в "катании пасхальных яиц" на лужайке перед Белым домом.

В Бостоне ежегодно выпускают в продажу кукол для детей, рассказывающих библейские истории Пророка Моисея, Иисуса Христа, ветхозаветной царицы Эстер.

Израиль

В Израиле Пасха называется "Песах" и переводится как "проходить мимо". Получил такое название праздник потому, что по легенде ангел смерти проходил мимо домов иудеев и поражал только египетских первенцев. Чтобы ангел понял, что в этом доме живут евреи, нужно было заколоть ягненок и его кровью помазать дверь.

Длится Песах 7 дней. А важным моментом считается ужин "седер" (в переводе "порядок"). Ее устраивают в первую и вторую ночь праздника. Сначала в особой последовательности читают рассказы о Выходе, а затем едят символические блюда.

Все семь дней стараются не решать деловых вопросов и не работать. Хотя официально этого и не запрещено делать. Освободившееся время обычно используют для изучения Торы и общения со своей семьей.

На седьмой день в Синагогах совершается Пасхальное богослужение, во время которого читается Песнь Песней.

Бразилия

В Бразилии на Пасху принято дарить шоколадные яйца с игрушками внутри, которые заворачиваются в блестящую упаковку. На праздничный стол обязательно ставят сладкое. А главное место занимает пасха с кусочками фруктов, которую выпекают в форме креста.

Мексика

В Мексике Пасху празднуют целых 14 дней – Страстной и Пасхальной неделе. Здесь традиционно проходят яркие и веселые карнавалы с уличными танцами, фейерверками и гуляниями.