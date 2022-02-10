Пасха 2022: когда украинцы празднуют самый главный церковный праздник и какие традиции существуют

Православные христиане будут праздновать Пасху 2022 года на неделю позже католиков. ТСН.ua рассказывает, как правильно рассчитывать дату Воскресения Христова, почему этот праздник ежегодно приходится на разные дни и какие традиции празднования Пасхи существуют.
Пасха 2022: когда празднуют католики и православные
В церковном календаре Пасха (Воскресение Господне) считается самым главным христианским праздником. Он символизирует светлое воскресение Иисуса Христа после распятия его на горе Голгофе. Этот праздник является торжеством победы над смертью и очищением от грехов. Конкретно с даты Пасхи церковный календарь ведет свой отсчет. Поэтому среди христиан этот праздник еще называют "праздник праздников и торжество над торжествами".
Многие другие праздники в церковном календаре привязаны к дате Воскресения Господня и являются переходными. В частности: Троица, Вознесение Господне, Масленица, Великий пост, Лазарева суббота, Светлая Семидница и другие. Поэтому верующим важно знать, когда празднуют Пасху 2022 года, чтобы ориентироваться в церковном календаре.
Итак, христиане восточного обряда празднуют Пасху 2022 в воскресенье, 24 апреля. А у католиков этот праздник в этом году приходится на 17 апреля (всего неделей раньше).
Пасха 2022 года: почему дата праздника постоянно меняется
Каждый год дата празднования Воскресения Господня рассчитывается по лунному календарю и потому праздник считается переходным. Традиционно Пасха приходится на первое воскресенье после полнолуния, которое приходит после весеннего равноденствия. Эти расчеты помогают понять, что Пасху в разные годы могут отмечать в диапазоне от 4 апреля до 8 мая.
Ежегодно Воскресение Господне (Пасха) у православных христиан и католиков не совпадает в дате и празднуется в разные дни. Это объясняется тем, что церкви используют разные календари для исчисления. Христиане восточного обряда живут по юлианскому календарю, а западному обряду – по григорианскому календарю.
Пасха 2022 года в Украине: традиции, обряды и обычаи
Традиции празднования Пасхи в разных регионах нашей страны остаются неизменными на протяжении многих столетий. Основная символика этого великого церковного праздника связана именно с богослужениями, но есть и другие важные символы этого дня:
- ночное пасхальное богослужение отличается особым торжеством, ведь именно Пасха в церковном календаре считается величайшим праздником;
- христосування (особое пасхальное приветствие) - нужно сказать "Христос Воскрес!" и услышать в ответ “Воистину воскрес”;
- огонь, который есть Свет Божий — все верующие зажигают лампадки или свечи и несут их домой;
- утренняя пасхальная трапеза – после богослужения накрывают богатый праздничный стол из тех продуктов, которые были освящены ночью или накануне вечером, этим заканчивается Великий пост;
- святая пасха и пасхальные яйца — символы воскресения Иисуса Христа;
- крестный ход – он совершается ночью перед богослужением в храм и сопровождается церковными песнями;
- перезвоны пасхальные – символ того, что закончилось семидневное молчание;
- молитва во время церковных перезвонов, которая приносит здоровье, удачу и благополучие - "Христос Воскрес, моей семье здоровья, моему дому богатства, моему полю урожая. Аминь".
Пасха 2022 года и народные приметы
У христиан восточного обряда издавна существует поверье: "На Пасху на небе обязательно "играет" солнышко". То есть небесное светило переливается оранжевыми, желтыми и красными цветами. Считается, если подстеречь мгновение перемены, то весь год будешь счастливым. Также у наших предков существовали народные приметы, связанные с погодой:
- Если Пасха начинается с грома или снегопада, значит, лен хорошо уродит.
- Холод на Пасху означает, что следующие семь выходных дней будут холодными.
- На Воскресенье Господне дождь, последний месяц весны будет дождливым.
- Пасхальная ночь звездная, куры будут хорошо уноситься.
- А вот пасмурная ночь на Пасху означает, что коровы дадут много молока.