Пасха 2022: когда украинцы празднуют самый главный церковный праздник и какие традиции существуют

Когда Пасха 2022 года у католиков и православных христиан? / pixabay.com

Православные христиане будут праздновать Пасху 2022 года на неделю позже католиков. ТСН.ua рассказывает, как правильно рассчитывать дату Воскресения Христова, почему этот праздник ежегодно приходится на разные дни и какие традиции празднования Пасхи существуют.

Пасха 2022: когда празднуют католики и православные

В церковном календаре Пасха (Воскресение Господне) считается самым главным христианским праздником. Он символизирует светлое воскресение Иисуса Христа после распятия его на горе Голгофе. Этот праздник является торжеством победы над смертью и очищением от грехов. Конкретно с даты Пасхи церковный календарь ведет свой отсчет. Поэтому среди христиан этот праздник еще называют "праздник праздников и торжество над торжествами".

Многие другие праздники в церковном календаре привязаны к дате Воскресения Господня и являются переходными. В частности: Троица, Вознесение Господне, Масленица, Великий пост, Лазарева суббота, Светлая Семидница и другие. Поэтому верующим важно знать, когда празднуют Пасху 2022 года, чтобы ориентироваться в церковном календаре.

Когда Пасха 2022 года у православных христиан: календарь переходных праздников

Итак, христиане восточного обряда празднуют Пасху 2022 в воскресенье, 24 апреля. А у католиков этот праздник в этом году приходится на 17 апреля (всего неделей раньше).

Пасха 2022 года: почему дата праздника постоянно меняется

Каждый год дата празднования Воскресения Господня рассчитывается по лунному календарю и потому праздник считается переходным. Традиционно Пасха приходится на первое воскресенье после полнолуния, которое приходит после весеннего равноденствия. Эти расчеты помогают понять, что Пасху в разные годы могут отмечать в диапазоне от 4 апреля до 8 мая.

Ежегодно Воскресение Господне (Пасха) у православных христиан и католиков не совпадает в дате и празднуется в разные дни. Это объясняется тем, что церкви используют разные календари для исчисления. Христиане восточного обряда живут по юлианскому календарю, а западному обряду – по григорианскому календарю.

Пасха 2022 года в Украине: традиции, обряды и обычаи

Пасха 2022 в Украине: традиции, обряды, символика / pixabay.com

Традиции празднования Пасхи в разных регионах нашей страны остаются неизменными на протяжении многих столетий. Основная символика этого великого церковного праздника связана именно с богослужениями, но есть и другие важные символы этого дня:

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ночное пасхальное богослужение отличается особым торжеством, ведь именно Пасха в церковном календаре считается величайшим праздником;

отличается особым торжеством, ведь именно Пасха в церковном календаре считается величайшим праздником; христосування (особое пасхальное приветствие) - нужно сказать "Христос Воскрес!" и услышать в ответ “Воистину воскрес”;

(особое пасхальное приветствие) - нужно сказать "Христос Воскрес!" и услышать в ответ “Воистину воскрес”; огонь , который есть Свет Божий — все верующие зажигают лампадки или свечи и несут их домой;

, который есть Свет Божий — все верующие зажигают лампадки или свечи и несут их домой; утренняя пасхальная трапеза – после богослужения накрывают богатый праздничный стол из тех продуктов, которые были освящены ночью или накануне вечером, этим заканчивается Великий пост;

– после богослужения накрывают богатый праздничный стол из тех продуктов, которые были освящены ночью или накануне вечером, этим заканчивается Великий пост; святая пасха и пасхальные яйца — символы воскресения Иисуса Христа;

— символы воскресения Иисуса Христа; крестный ход – он совершается ночью перед богослужением в храм и сопровождается церковными песнями;

– он совершается ночью перед богослужением в храм и сопровождается церковными песнями; перезвоны пасхальные – символ того, что закончилось семидневное молчание;

– символ того, что закончилось семидневное молчание; молитва во время церковных перезвонов, которая приносит здоровье, удачу и благополучие - "Христос Воскрес, моей семье здоровья, моему дому богатства, моему полю урожая. Аминь".

Пасха 2022 года и народные приметы

Пасха 2022: народные приметы / pixabay.com

У христиан восточного обряда издавна существует поверье: "На Пасху на небе обязательно "играет" солнышко". То есть небесное светило переливается оранжевыми, желтыми и красными цветами. Считается, если подстеречь мгновение перемены, то весь год будешь счастливым. Также у наших предков существовали народные приметы, связанные с погодой: