Пасха-2022: онлайн-трансляция богослужения в Михайловском Златоверхом соборе ПЦУ

В этом году из-за российской агрессии в Украине и возможных провокаций оккупантов верующих просят не идти в храмы, а присоединяться к богослужениям онлайн.

В кафедральном храме поместной Православной Церкви Украины – Свято-Михайловском Златоверхом соборе - онлайн-трансляция Пасхального богослужения начнется в субботу, 23 апреля, в 23:30. Окончание - 24 апреля в 03:00 (ориентировочно).

Возглавляет Пасхальное богослужение в Свято-Михайловском Златоверхом кафедральном соборе предстоятель Православной Церкви Украины митрополит Эпифаний.

Прямая трансляция:

Напомним, в воскресенье, 24 апреля, христиане восточного обряда празднуют Пасху. В этом году верующих призывают быть особенно бдительными и воздержаться от массовых скоплений в культовых сооружениях из-за войны России против Украины и возможных провокаций со стороны оккупантов.