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Пасха-2022: онлайн-трансляция богослужения в Патриаршем соборе Воскресения Христова УГКЦ

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Пасха-2022: онлайн-трансляция богослужения в Патриаршем соборе Воскресения Христова УГКЦ

УНИАН

В этом году из-за российской агрессии в Украине и возможных провокаций оккупантов верующих просят не идти в храмы, а присоединяться к богослужениям онлайн.

В Патриаршем соборе Воскресения Христова (Киев) Украинской греко-католической церкви 24 апреля в 7:30 утра начнется онлайн-трансляция Надгробного, Пасхальной Утрени, Божественной Литургии и освящения пасок.

Окончание 24 апреля в 11:30 (ориентировочно).

Прямая трансляция на Живом ТВ

Напомним, в воскресенье, 24 апреля, христиане восточного обряда празднуют Пасху. В этом году верующих призывают быть особенно бдительными и воздержаться от массовых скоплений в культовых сооружениях из-за войны России против Украины и возможных провокаций со стороны оккупантов.

Пасха в условиях войны: ГСЧС призывает христиан быть бдительными и осторожными

Пасха в условиях войны: ГСЧС призывает христиан быть бдительными и осторожными
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