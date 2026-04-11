Пасха 2026: какие главные запреты и ограничения будут действовать в Украине

На Пасху в большинстве регионов Украины комендантский час не отменяют. / © pixabay.com

В 2026 году Пасху в Украине будут отмечать в условиях повышенных мер безопасности. Из-за войны местные власти вводят ограничения на богослужение, посещение кладбищ и массовые собрания в ряде областей.

В прифронтовых и опасных регионах ввели самые строгие правила

Харьковщина

В Харьковской области запретили посещение части кладбищ из-за угрозы дронов и мин. В приграничных громадах действует полный запрет на визиты в места захоронений, особенно в зоне до 5 км от границы.

Херсонщина

В Херсонской области из-за обстрелов уже повреждены 43 религиозных объекта и 15 полностью разрушены. Совет церквей рекомендует полностью запретить богослужение в комендантский час. Освящение корзин советуют проводить на улице без скоплений.

Верующим запрещено находиться в церквях прибрежной зоны.

Донецкая область

В Донецкой области ситуация еще более сложная. В Дружковке полностью запретили массовые мероприятия и посещение кладбищ, а комендантский час длится с 15:00 до 11:00. Верующих призывают воздержаться даже от посещения храма.

Днепропетровская область

Комендантский час не будут менять. В то же время в регионе усилят меры безопасности, увеличат количество патрулей и контроль возле храмов и кладбищ. Жителей призывают не игнорировать воздушные тревоги.

Запорожская область

Комендантский час действует, поэтому праздничные богослужения начнутся только утром — ориентировочно с 06:00. Освящение корзин будет продолжаться в течение дня, чтобы избежать скопления людей.

Николаевская область

Комендантский час не меняется — с 00:00 до 05:00. Полиция будет работать в усиленном режиме, возможны выборочные проверки.

Сумская область

В регионе действует один из самых длинных комендантских часов — с 23:00 до 05:00. В настоящее время запрещено находиться на улице без спецпропусков.

Хмельницкая область

Комендантский час сократили — он продлится с 00:00 до 03:00.

Львовская область

Ограничения остаются стандартными — с 00:00 до 05:00. В праздничные дни усилят проверку и количество патрулей.

Киев, Киевская область

В Киевской ОВО рекомендуют ограничить массовые мероприятия, ярмарки и концерты. Комендантский час в Пасхальную ночь останется неизменным: с 00:00 до 05:00.

11 и 12 апреля во время комендантского часа в храмах может находиться не более 10 человек. Ночные службы рекомендуется проводить онлайн. Ответственность за безопасность верующих несут организаторы мероприятий.

Представитель полиции Киева Анна Страшок отметила, что большинство служб на Пасху в столичных храмах будут проходить в вечернее время и утром на следующий день. В то же время некоторые церкви организуют богослужение всю ночь.

По словам спикера, тем, кто планирует посетить ночную службу, следует заранее уточнить, где именно она будет проходить. Это поможет избежать недоразумений и правильно спланировать время.

Во многих городах ввели дополнительные маршруты, чтобы избежать скоплений и облегчить поездки в храмы и кладбища.

Закарпатье остается единственным регионом без комендантского часа.

Правила безопасности

Власть и полиция советуют соблюдать базовые правила во время празднования Пасхи:

избегать массовых скоплений

освящать корзины в течение дня

сразу направляться к укрытию во время тревоги

Эти рекомендации действуют по всей стране, независимо от региона.

Сотрудники полиции на Пасху будут работать в усиленном режиме и могут проводить выборочные проверки для недопущения провокаций.